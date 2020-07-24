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24 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Светлана Иванова рассказала о съемках с дочерью

Актриса вспомнила работу над фильмом «Вратарь Галактики» и показала фото с площадки
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Светлана Иванова вспомнила, как проходили съемки фильма «Вратарь Галактики», который готовится выйти в российский прокат в августе. Актриса отметила в инстаграме, что снималась в фильме вместе с дочерью Полиной:

Это была первая Полинина роль в кино. Она утверждает, что последняя. Говорит, что быть актрисой «сложно и скучно»...
Светлана Иванова

Иванова показала подписчикам кадр с площадки, на котором запечатлена вместе с дочкой, а также актером Вольфгангом Черни («Тобол»), сыгравшим мужа ее героини и отца ее дочери.

Съемки «Вратаря Галактики» проходили три года назад. «Кто мог подумать, что история, рассказанная в фильме, за это время станет еще актуальнее?» — написала актриса.

Вратарь Галактики
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События ленты «Вратарь Галактики» разворачиваются в далеком будущем. Над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль. Это стадион, где проходят межгалактические соревнования по космоболу — игре, объединившей в себе спорт и гладиаторские бои. Фильм снял муж Ивановой Джаник Файзиев. Кроме Светланы и ее дочери Полины, в картине появятся Евгений Миронов, Михаил Ефремов, Елена Яковлева, Дмитрий Назаров и другие.

Лента выйдет в прокат 27 августа.

Смотрите фото со съемок фильма «Вратарь Галактики»

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