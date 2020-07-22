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22 июля 2020, Lenta.Ruновость

Назван самый возмутительный фильм 2019 года

Опубликован список фильмов, на которые чаще всего жаловались зрители
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Британский совет по классификации фильмов (British Board of Film Classification Video Game Rating System) опубликовал на своем сайте данные о картинах, на которые чаще всего жаловались британцы.

За 12 месяцев организация получила 149 писем. Наибольшее число обращений было связано с лентой Тодда Филлипса «Джокер». Зрители посчитали, что вместо рейтинга «15+» она должна была получить возрастное ограничение «18+». Картину раскритиковали из-за обилия жестоких сцен, а некоторые и вовсе посчитали, что ее не стоило выпускать в прокат. При этом в организации заявили, что «Джокер» не представляет никакой опасности для психики аудитории.

7.7
Джокер
2019/США18+драматриллеркриминал
Моя оценка

В список фильмов, собравших наибольшее количество жалоб, также вошла лента «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун, Рэйчел Вайс и Оливией Колман. Замкнул тройку лидеров «Джон Уик 3» Чада Стахелски с Киану Ривзом в главной роли. В этих картинах обнаружили обилие сцен с насилием и сексом.

Фильм «Джокер» вышел в октябре 2019-го. Он рассказывает о становлении главного суперзлодея вселенной DC, несостоявшегося комика Артура Флека, который впоследствии оказывается Джокером. В ленте сыграли Хоакин Феникс, Роберт Де Ниро, Фрэнсис Конрой, Зази Битц. Картина получила несколько премий «Оскар» (в том числе за лучшую мужскую роль) и «Золотой глобус».

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