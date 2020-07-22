Назван самый возмутительный фильм 2019 года

Британский совет по классификации фильмов (British Board of Film Classification Video Game Rating System) опубликовал на своем сайте данные о картинах, на которые чаще всего жаловались британцы.

За 12 месяцев организация получила 149 писем. Наибольшее число обращений было связано с лентой Тодда Филлипса «Джокер». Зрители посчитали, что вместо рейтинга «15+» она должна была получить возрастное ограничение «18+». Картину раскритиковали из-за обилия жестоких сцен, а некоторые и вовсе посчитали, что ее не стоило выпускать в прокат. При этом в организации заявили, что «Джокер» не представляет никакой опасности для психики аудитории.