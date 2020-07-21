Водонаева призналась, что ей стыдно за участие в «Доме 2»

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Алена Водонаева, прославившаяся после участия в реалити-шоу «Дом 2», стала гостьей «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на «Русском Радио». Говоря о скандальной телестройке, звезда вспомнила многочисленные неприятные ситуации, возникавшие на съемках, а также признала, что совершала перед камерой недостойные поступки, за которые ей теперь стыдно:

Мне очень стыдно за драки, которые мы там устраивали: вообще мы очень много ругались, а сейчас я понимаю, что нужно контролировать себя. Тогда же я была очень наглой и дерзкой. Алена Водонаева

Водонаева отметила, что нередко конфликты провоцировались создателями шоу. Закрепившиеся за участниками образы телеведущая назвала результатом работы продюсеров. «В любом телешоу должны быть представлены разные психотипы. У нас у каждого была своя роль, и я была главной стервой», — отметила Алена.