Безрукова, Александрова и другие на премьере «Красотки в ударе»

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

В Нижнем Новгороде в рамках фестиваля нового российского кино «Горький fest» прошла премьера комедии «Красотка в ударе». Примечательно, что показ картины состоялся в кинотеатре под открытым небом, под который был оборудован стадион «Нижний Новгород», где на краю поля был установлен большой (16 на 9 метров) экран, зрители же смогли расположиться прямо на газоне.

Главная героиня ленты — девушка Полина, чья жизнь резко меняется, когда она понимает, что проснулась настоящей красоткой. Теперь перед героиней открыты все двери — или, может, ей все это только кажется? В картине, помимо Александровой, снялись Андрей Бурковский, Григорий Калинин, Янина Студилина, Таисия Вилкова, Яна Кошкина.

«Горький fest» продлится до 23 июля. В конкурсную программу фестиваля вошло более 20 фильмов российского и совместного производства.