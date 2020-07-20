Безрукова, Александрова и другие на премьере «Красотки в ударе»

В Нижнем Новгороде в рамках фестиваля нового российского кино «Горький fest» прошла премьера комедии «Красотка в ударе». Примечательно, что показ картины состоялся в кинотеатре под открытым небом, под который был оборудован стадион «Нижний Новгород», где на краю поля был установлен большой (16 на 9 метров) экран, зрители же смогли расположиться прямо на газоне.
Фильм представили Яна Гладких, для которой картина стала режиссерским дебютом, исполнительница главной роли Юлия Александрова и продюсер ленты Лариса Блажко. Гостями премьеры стали актеры Ирина Безрукова, Михаил Пореченков, Егор Корешков, Кристина Бабушкина, Оксана Михеева и другие знаменитости.
Главная героиня ленты — девушка Полина, чья жизнь резко меняется, когда она понимает, что проснулась настоящей красоткой. Теперь перед героиней открыты все двери — или, может, ей все это только кажется? В картине, помимо Александровой, снялись Андрей Бурковский, Григорий Калинин, Янина Студилина, Таисия Вилкова, Яна Кошкина.
«Горький fest» продлится до 23 июля. В конкурсную программу фестиваля вошло более 20 фильмов российского и совместного производства.
В широкий прокат комедия «Красотка в ударе» выйдет 13 августа.