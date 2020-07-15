Фильм по «Физруку» не выйдет на экраны

Дмитрий Нагиев в сериале «Физрук»

Создатели «Физрука», продюсеры Good Story Media Артем Логинов и Антон Щукин, в интервью изданию «Афиша Daily» рассказали о судьбе анонсированного в 2017 году полнометражного фильма по мотивам сериала с Дмитрием Нагиевым в главной роли.

По словам Логинова, ими было принято решение остановить работу над кинолентой, получившей рабочее название «Физрук спасает Россию». Просмотрев отснятый материал, продюсеры поняли, что результат не соответствует ожиданиям от проекта.

В свою очередь, Щукин подчеркнул:

Мы ставили перед собой следующую планку — снять не сериал, а кино. Эту планку [мы] не взяли и остановили съемки. Для сериального формата материал был отличный.

Продюсеры рассказали, что в числе отснятых материалов были эффектные сцены — к примеру, падение с моста и заплыв по Москве-реке в исполнении Дмитрия Нагиева. «Но в любом случае получалась большая новая серия „Физрука“», — подытожил Щукин, отметив, что это не соответствовало конечной цели — снять большое кино.