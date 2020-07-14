Найдено тело утонувшей звезды сериала «Лузеры»

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

Найденное в озере в Южной Калифорнии тело идентифицировано как принадлежащее пропавшей актрисе сериала «Лузеры» Нае Ривере, заявил во время пресс-конференции шериф округа Вентура Билл Аюб. Об этом сообщает CNN. По его словам, тело 33-летней звезды было найдено в северо-восточной части озера Пиру. Шериф сказал:

Мы уверены, что тело, которое мы нашли, — это тело Наи Риверы.

При этом он добавил, что на нем не обнаружено следов, свидетельствующих о насильственной смерти или самоубийстве. По версии шерифа, Ривере не хватило сил, чтобы выбраться из воды. Тело будет доставлено в офис коронера, где будет опознано с помощью стоматологической документации.

Ранее полиция округа Вентура, штат Калифорния, заявила, что считает Риверу мертвой. Артистка пропала на озере в июле после того, как отправилась плавать на арендованной лодке с четырехлетним сыном Джози Холлисом Дорси. Ребенок был найден спящим в лодке, он рассказал полицейским, что его мама прыгнула в воду и не вернулась.

7.2 Лузеры 2009 / США 16+ драма комедия музыкальные Моя оценка Хочу посмотреть