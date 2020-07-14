Найдено тело утонувшей звезды сериала «Лузеры»

Найденное в озере в Южной Калифорнии тело идентифицировано как принадлежащее пропавшей актрисе сериала «Лузеры» Нае Ривере, заявил во время пресс-конференции шериф округа Вентура Билл Аюб. Об этом сообщает CNN. По его словам, тело 33-летней звезды было найдено в северо-восточной части озера Пиру. Шериф сказал:
Мы уверены, что тело, которое мы нашли, — это тело Наи Риверы.
При этом он добавил, что на нем не обнаружено следов, свидетельствующих о насильственной смерти или самоубийстве. По версии шерифа, Ривере не хватило сил, чтобы выбраться из воды. Тело будет доставлено в офис коронера, где будет опознано с помощью стоматологической документации.
Ранее полиция округа Вентура, штат Калифорния, заявила, что считает Риверу мертвой. Артистка пропала на озере в июле после того, как отправилась плавать на арендованной лодке с четырехлетним сыном Джози Холлисом Дорси. Ребенок был найден спящим в лодке, он рассказал полицейским, что его мама прыгнула в воду и не вернулась.
В «Лузерах» Ривера сыграла чирлидершу Сантану Лопес. Она также снималась в сериалах «Принц из Беверли-Хиллз», «Спасатели Малибу», «8 простых правил для друга моей дочери-подростка» и «C.S.I.: Место преступления Майами».
«Лузеры» выходили с 2009 по 2015 год, сценаристами выступали Райан Мерфи и Брэд Фалчук, сериал получил несколько премий «Эмми» и «Золотой глобус» В центре сюжета — история становления школьного хора, в котором изначально собирались неудачники. Ключевые роли исполняли Лиа Мишель, Даррен Крисс, Дианна Агрон и Кори Монтейт. Последний скончался в 2013 году от отравления наркотиками и алкоголем. В январе 2018-го из жизни ушел еще один член каста — Марк Саллинг, который покончил с собой.