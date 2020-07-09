33-летняя звезда сериала «Лузеры» пропала без вести

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Американская актриса и певица Ная Ривера, снявшаяся в популярном сериале «Лузеры», отправилась плавать на лодке с четырехлетним сыном и пропала, оставив ребенка одного. Об этом сообщает TMZ.

Сын 33-летней Риверы Джози Холлис Дорси был найден сотрудниками правоохранительных органов спящим в лодке на озере Пиру в округе Вентура, штат Калифорния. Ребенок заявил полицейским, что его мама прыгнула в воду и не вернулась.