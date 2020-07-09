33-летняя звезда сериала «Лузеры» пропала без вести

Американская актриса и певица Ная Ривера, снявшаяся в популярном сериале «Лузеры», отправилась плавать на лодке с четырехлетним сыном и пропала, оставив ребенка одного. Об этом сообщает TMZ.
Сын 33-летней Риверы Джози Холлис Дорси был найден сотрудниками правоохранительных органов спящим в лодке на озере Пиру в округе Вентура, штат Калифорния. Ребенок заявил полицейским, что его мама прыгнула в воду и не вернулась.
В «Лузерах» Ривера сыграла чирлидершу Сантану Лопес. Она также снималась в сериалах «Принц из Беверли-Хиллз», «Спасатели Малибу», «8 простых правил для друга моей дочери-подростка» и «C.S.I.: Место преступления Майами».
«Лузеры» выходили с 2009 по 2015 год, сценаристами выступали Райан Мерфи и Брэд Фалчук, сериал получил несколько премий «Эмми» и «Золотой глобус» В центре сюжета — история становления школьного хора, в котором изначально собирались неудачники. Ключевые роли исполняли Леа Мишель, Даррен Крисс, Дианна Агрон и Кори Монтейт. Последний скончался в 2013 году от отравления наркотиками и алкоголем. В январе 2018-го из жизни ушел еще один член каста — Марк Саллинг, который покончил с собой.