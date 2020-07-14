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14 июля 2020, ТАССновость

Стало известно, кто заменит Домогарова в постановке с Высоцкой

Партнер актрисы по спектаклю «Сцены из супружеской жизни» со скандалом ушел из театра
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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. МХАТ имени Максима Горького впервые представит осенью — в новом сезоне — актерский дуэт Гоши Куценко и Юлии Высоцкой. Актеры выступят в спектакле «Сцены из супружеской жизни» по мотивам фильма Ингмара Бергмана в постановке Андрея Кончаловского. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МХАТ. В предыдущей версии партнером Высоцкой был Александр Домогаров. Собеседница агентства отметила:

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Этот спектакль не был для артистов первой совместной работой, и дуэт своей сыгранностью позволял зрителям еще больше проникнуться историей. Однако изменения — неотъемлемая часть движения и развития, особенно в творческой среде, и в новом театральном сезоне партнером Юлии Высоцкой станет символ лихих 1990-х годов Гоша Куценко.

Спектакль Андрея Кончаловского, переосмыслившего одноименный киносценарий Ингмара Бергмана и перенесшего действия из Швеции в реалии СССР 1990-х годов, невероятно актуален в наши дни, считают во МХАТ им. Горького. 

Напомним, в марте 2020-го Александр Домогаров со скандалом ушел из театра. В июне он также признался, что больше не хочет выходить к зрителям после критики в отношении Михаила Ефремова, ставшего участником смертельного ДТП.

Премьера спектакля состоялась в марте 2019 года. С новым составом исполнителей зритель увидит постановку 2 октября на Большой сцене МХАТ им. М. Горького, уточнили в пресс-службе театра.

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