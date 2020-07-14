Стало известно, кто заменит Домогарова в постановке с Высоцкой

Этот спектакль не был для артистов первой совместной работой, и дуэт своей сыгранностью позволял зрителям еще больше проникнуться историей. Однако изменения — неотъемлемая часть движения и развития, особенно в творческой среде, и в новом театральном сезоне партнером Юлии Высоцкой станет символ лихих 1990-х годов Гоша Куценко.