Домогаров не хочет выходить к зрителям после травли Ефремова

Александр Домогаров выступил в защиту Михаила Ефремова. В инстаграме актер написал, что «катастрофа, которая произошла с Мишей, — лакмусовая бумажка, которая показала отношение общества "людей"». В связи с этим Домогаров заявил, что у него — «богемы и артиста» — теперь нет никакого желания выходить на сцену к зрителям. По словам актера, он никогда не будет чувствовать к публике уважения.
Артист также начал обличать критиков Ефремова: «А вы, осуждающие, не пили, не бросали жен, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, вы не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради своей выгоды».
Позже Домогаров пояснил свои слова. Он заявил, что его пост был посвящен «не трагедии артиста Ефремова, а страшным посланиям от людей, которые копили яд от зависти и от всего, что им не доступно». Актер написал в новом посте:
Прекратите травлю! Михаил понесет наказание! Но не ваше.
В начале июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа. Позднее в его организме также обнаружили следы наркотиков.