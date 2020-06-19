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19 июня 2020, Lenta.Ruновость

Домогаров не хочет выходить к зрителям после травли Ефремова

Актер заявил, что никогда больше не будет испытывать к публике уважения
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9
фотографий
9
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Александр Домогаров выступил в защиту Михаила Ефремова. В инстаграме актер написал, что «катастрофа, которая произошла с Мишей, — лакмусовая бумажка, которая показала отношение общества "людей"». В связи с этим Домогаров заявил, что у него — «богемы и артиста» — теперь нет никакого желания выходить на сцену к зрителям. По словам актера, он никогда не будет чувствовать к публике уважения.

Артист также начал обличать критиков Ефремова: «А вы, осуждающие, не пили, не бросали жен, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг, вы не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради своей выгоды».

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Позже Домогаров пояснил свои слова. Он заявил, что его пост был посвящен «не трагедии артиста Ефремова, а страшным посланиям от людей, которые копили яд от зависти и от всего, что им не доступно». Актер написал в новом посте:

Прекратите травлю! Михаил понесет наказание! Но не ваше.
Александр Домогаров

В начале июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа. Позднее в его организме также обнаружили следы наркотиков.

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