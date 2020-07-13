Умерла жена Джона Траволты

С тяжелым сердцем я сообщаю, что моя прекрасная жена Келли умерла после двухлетней борьбы с раком груди. Она отважно боролась за свою жизнь, получая любовь и поддержку от многих людей. Моя семья и я будем вечно благодарны врачам, медсестрам и всем медицинским центрам, которые нам помогали.