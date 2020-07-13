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13 июля 2020, Lenta.Ruновость

Умерла жена Джона Траволты

Актриса Келли Престон ушла из жизни в возрасте 57 лет
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7
фотографий
7
фотографий

Американская актриса Келли Престон, жена голливудской звезды Джона Траволты, умерла в возрасте 57 лет. Об этом ее супруг сообщил в инстаграме. Причиной смерти стал рак груди. Престон боролась с онкологическим заболеванием в течение двух лет. Актер написал:

С тяжелым сердцем я сообщаю, что моя прекрасная жена Келли умерла после двухлетней борьбы с раком груди. Она отважно боролась за свою жизнь, получая любовь и поддержку от многих людей. Моя семья и я будем вечно благодарны врачам, медсестрам и всем медицинским центрам, которые нам помогали.
Джон Траволта

Траволта также поблагодарил друзей и родных, которые были рядом в непростое время.

Престон снялась в таких фильмах, как «Нечего терять», «Джерри Магуайер», «Близнецы», «Беги» и «Смертный приговор». Актриса вышла замуж за Джона Траволту в 1991 году, а познакомились они двумя годами ранее на съемках комедии «Эксперты». В браке с актером у них родились три ребенка: 20-летняя дочь Элла и девятилетний Бенджамин, еще один сын Джетт умер в январе 2009-го в возрасте 16 лет.

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