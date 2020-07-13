Звезду сериала «Ивановы-Ивановы» пригласили на съемки в Англию

Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Анна Уколова снимется в четырехсерийном британском шоу про разведчика-англичанина, работающего на СССР, сообщает РИА «Новости». Для съемок в сериале российскую актрису пригласили в Англию.
Как рассказала Уколова, эту роль она получила во многом благодаря работе в картине Андрея Звягинцева «Левиафан».
Продюсеры посмотрели «Левиафан», и им показалось, что моя героиня очень натуральная, настоящая русская душа. Я сказала, что я патриот Родины и не хотела бы играть «плохого русского», но ничего такого нет.
Анна будет играть русскую возлюбленную шпиона. «Она английского не знает, как и я, только кивает ему в ответ», — рассказала Уколова. Начало съемок назначено на октябрь. Названия сериала и других подробностей актриса не уточнила.
Анна Уколова — российская актриса театра и кино, кроме «Ивановы-Ивановы», она снималась в таких популярных сериалах, как «Корни», «Домашний арест», фильмах «Приличные люди», «Географ глобус пропил», «Жить», «Чудо».