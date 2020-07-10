Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
40 фильмов
Море волнуется раз: 40 фильмов про бурные морские приключения
35 фильмов
От Хатико до Мухтара: 35 трогательных фильмов про собак
20 фильмов
Все как в тумане: 20 загадочных фильмов-детективов
50 фильмов
Романтика большой дороги: 50 незабываемых роуд-муви
35 фильмов
Без прикрас: 35 наших фильмов о настоящей России
20 сериалов
Научный метод: 20 сериалов про ученых и изобретаталей
15 сериалов
Асмус, Мороз, Заворотнюк: звезды в сериалах про полицейских
20 сериалов
От ненависти до любви: популярные российские сериалы-мелодрамы
10 сериалов
Сериалы, которые поднимают настроение: 10 легких комедий
12 сериалов
Маша, Лунтик и Лосяш: лучшие современные мультсериалы для детей

Дом

В этом доме жила Фаина Раневская: что там внутри (фото)
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Оборудуем домашний спортзал со скидками на AliExpress
10 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Шайа ЛаБаф набил огромную татуировку на груди ради роли

Актер сыграл в боевике «Выбивая долги»
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

В сети обратили внимание на новую татуировку Шайи ЛаБафа — оказалось, что актер сделал ее для съемок в фильме «Выбивая долги». На рисунке во всю грудь изображена Мадонна, обнимающая клоуна.

Во время загрузки произошла ошибка.

С режиссером боевика Дэвидом Эйром ЛаБаф работал ранее над фильмом «Ярость» — тогда на съемках ему пришлось лишиться зуба. Постановщик рассказал порталу Slash Film о том, как актер готовился к новой роли:

Он один из лучших актеров, с которыми я работал. Предан своему делу телом и душой. На съемках «Ярости» ему вырвали зуб, а для фильма «Выбивая долги» он сделал татуировку на всю грудь. Работе он отдает всего себя, я не знаю никого, кто поступал бы так же.

«Выбивая долги» — криминальный триллер. Действие ленты разворачивается в Лос-Анджелесе вокруг героя, работающего коллектором. Премьера картины намечена на ноябрь 2020.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Шайа ЛаБаф
Shia LaBeouf
Выбивая долги
Люси Лью пожаловалась на проблемы с карьерой из-за внешности
«Передаю ей эстафету»: Йоханссон нашли замену в фильмах Marvel
Поклонники не узнают Добронравова на фото из отпуска
Васильев и Проклова сыграли мужа и жену: кадры со съемок сериала
Дмитрий Нагиев рассказал о совместных съемках с сыном
Анна Чиповская снялась с возлюбленным в «карантинном» сериале
Лера Кудрявцева показала себя на съемках 22-летней давности
Роль 44-летней Шарлиз Терон отдали молодой актрисе
«Буду с лысиной и усами»: звезда «Тора» о работе над новой ролью
Юлия Снигирь испугалась скопления людей на съемочной площадке
Звезда «Папиных дочек» и «Ералаша» попал в больницу
Вилле Хаапасало остался без работы и начал продавать хачапури
Михалкова рассказала о съемках в сериале с Курковой и Исаковой
Нагиев и Деревянко вернулись к съемкам после пандемии
Внучки Машкова получили свои первые роли в сериале
Курцын сменил имидж ради роли в новом сериале
Опубликовано фото со съемок «Аватара 2» с сыном главных героев
Пегова рассказала, из каких фильмов вырезали сцены c ней
Для съемок в сериале по «Властелину колец» ищут «забавных людей»
Киану Ривз отказался доводить до слез Вайнону Райдер на съемках
Сериал с Ириной Пеговой и Децлом выйдет на СТС: фото со съемок
Джуда Лоу раскритиковали за «постаревший» вид
Звезда «Гарри Поттера» назвала любовь фанатов нездоровой
Зрители «лишили» Билана победы на «Евровидении 2008»
СМИ: Михаила Ефремова могут вырезать из сериала про вампиров
Освежающее видео: посмотрите, как киногерои едят мороженое
Снятый во время пандемии хоррор стал лидером проката в США
«Лучше бы к Собчак сходила»: Ивлеева недовольна популярным шоу
Юлия Высоцкая призналась в сериальной «булимии»
Эвелина Бледанс пострадала во время съемок постельной сцены
Киану Ривз выставил на аукцион онлайн-встречу с собой
Кит Харингтон избавился от кудряшек Джона Сноу и удивил фанатов
Никифорова и Такшина на съемках популярного сериала: первые фото
6-летней дочери убитого Джорджа Флойда подарили акции Disney
Асмус играет следователя в новом сериале: фото в образе
Звезда «Сумерек» сравнила съемки с нахождением в заложниках
Голливудским киностудиям разрешили возобновить съемки
Воробьев поделился впечатлениями от работы в Голливуде
Подкаминская и Корешков вместе снялись в фильме: первые кадры
Милла Йовович играет Натали Артемис: первые кадры в образе
Воробьев в космосе, Волк в рваных джинсах: киноновости недели
Михалкова, Куркова, Пересильд готовятся к совместным съемкам
Прилучный вернулся к съемкам и показал себя «постаревшим»
Режиссер «Джона Уика» рассказал о работе над «Матрицей 4»
Дибров и его дети повторили образы из «Семейки Аддамс»
Михалкова, Бондарчук и Догилева снялись в сериале про карантин
Соведущей Галустяна в «Детском КВН» стала 8-летняя Ева Смирнова
Прилучный, Ахеджакова, Михалкова вместе снялись в новом фильме
Актеры из «Властелина колец» устроили онлайн-встречу
Подкаминская пообещала продолжение сериала «ИП Пирогова»
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Скандальная авария Михаила Ефремова: все подробности Мы собрали главные факты о резонансном ДТП и обозначили ключевые моменты в расследовании этого дела. Вся история превращения актера в виновника пьяной аварии со смертельным исходом — в материале Авто Mail.ru
Дети
Пелагея показала фото с дочерью на фоне скандального развода Певица порадовала фанатов
Леди
Кадышева и другие звезды, которые совершают нелепые ошибки в макияже Звезды годами ищут свои фирменные фишки в макияже и оттачивают мастерство перевоплощения. Жаль, не все фокусы радуют зрителей.
Hi-Tech
Сбой в «айфонах» по всему миру. Что случилось Они просто не запускаются
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь