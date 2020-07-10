Шайа ЛаБаф набил огромную татуировку на груди ради роли

В сети обратили внимание на новую татуировку Шайи ЛаБафа — оказалось, что актер сделал ее для съемок в фильме «Выбивая долги». На рисунке во всю грудь изображена Мадонна, обнимающая клоуна.
С режиссером боевика Дэвидом Эйром ЛаБаф работал ранее над фильмом «Ярость» — тогда на съемках ему пришлось лишиться зуба. Постановщик рассказал порталу Slash Film о том, как актер готовился к новой роли:
Он один из лучших актеров, с которыми я работал. Предан своему делу телом и душой. На съемках «Ярости» ему вырвали зуб, а для фильма «Выбивая долги» он сделал татуировку на всю грудь. Работе он отдает всего себя, я не знаю никого, кто поступал бы так же.
«Выбивая долги» — криминальный триллер. Действие ленты разворачивается в Лос-Анджелесе вокруг героя, работающего коллектором. Премьера картины намечена на ноябрь 2020.