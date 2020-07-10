Шайа ЛаБаф набил огромную татуировку на груди ради роли

Он один из лучших актеров, с которыми я работал. Предан своему делу телом и душой. На съемках «Ярости» ему вырвали зуб, а для фильма «Выбивая долги» он сделал татуировку на всю грудь. Работе он отдает всего себя, я не знаю никого, кто поступал бы так же.