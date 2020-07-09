Поклонники не узнают Добронравова на фото из отпуска

58-летний Федор Добронравов опубликовал в инстаграме серию фото, на которых показал, как отдыхает в Астраханской области. Пока театры закрыты, а многие съемки приостановлены (в том числе и работа над сериалом «Сваты»), актер наслаждается свободным временем и посвящает его одному из любимых занятий — рыбалке.
Компанию звезде «Сватов» на отдыхе составляют сыновья — актеры Виктор Добронравов и Иван Добронравов. Федор отметил под серией снимков:
Если есть рай, то он где-то в Астраханской области...
Пользователи сети обратили внимание на изменения во внешности актера — Добронравов предстал в кадре с длинными седыми волосами и густой бородой. Некоторые поклонники раскритиковали актера, написав под фото, что Федор выглядит неузнаваемым, а борода его «заметно старит». Некоторые даже сравнили артиста с дедом Мазаем. Впрочем, другая часть инстаграм-пользователей отметила, что Добронравову идет непривычный новый образ.
Федор Добронравов — народный артист России. Он снялся в фильмах «Мамы», «О чем говорят мужчины», «Изображая жертву», а также известен зрителям по ролям в сериалах «Сваты» и «Кадетство» и участию в скетч-шоу «Шесть кадров».