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9 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Поклонники не узнают Добронравова на фото из отпуска

Актер отрастил бороду и сильно изменился

58-летний Федор Добронравов опубликовал в инстаграме серию фото, на которых показал, как отдыхает в Астраханской области. Пока театры закрыты, а многие съемки приостановлены (в том числе и работа над сериалом «Сваты»), актер наслаждается свободным временем и посвящает его одному из любимых занятий — рыбалке.

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Компанию звезде «Сватов» на отдыхе составляют сыновья — актеры Виктор Добронравов и Иван Добронравов. Федор отметил под серией снимков:

Если есть рай, то он где-то в Астраханской области...
Федор Добронравов
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Пользователи сети обратили внимание на изменения во внешности актера — Добронравов предстал в кадре с длинными седыми волосами и густой бородой. Некоторые поклонники раскритиковали актера, написав под фото, что Федор выглядит неузнаваемым, а борода его «заметно старит». Некоторые даже сравнили артиста с дедом Мазаем. Впрочем, другая часть инстаграм-пользователей отметила, что Добронравову идет непривычный новый образ.

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Федор Добронравов — народный артист России. Он снялся в фильмах «Мамы», «О чем говорят мужчины», «Изображая жертву», а также известен зрителям по ролям в сериалах «Сваты» и «Кадетство» и участию в скетч-шоу «Шесть кадров».

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