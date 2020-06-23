«Постаревшего» в самоизоляции Джуда Лоу раскритиковали фанаты

Джуд Лоу был замечен папарацци в Лондоне. Актер встретился со своей бывшей женой Сэди Фрост (« Дракула »), дочерью Айрис и ее бойфрендом.

В сети обратили внимание на внешность Лоу, который сильно изменился во время соблюдения режима самоизоляции: отпустил бороду и поменял прическу.