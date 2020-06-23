«Постаревшего» в самоизоляции Джуда Лоу раскритиковали фанаты

Джуд Лоу был замечен папарацци в Лондоне. Актер встретился со своей бывшей женой Сэди Фрост («Дракула»), дочерью Айрис и ее бойфрендом.
В сети обратили внимание на внешность Лоу, который сильно изменился во время соблюдения режима самоизоляции: отпустил бороду и поменял прическу.
Фанаты раскритиковали голливудскую звезду в сети, отметив, что актер «сильно постарел». Некоторые сравнили Лоу с бездомным, отметив, что он появился на публике в растянутых спортивных штанах. Другие пользователи соцсетей, однако, посчитали, что артист выглядит просто и непафосно.
Джуд Лоу — британский актер, номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Он известен ролями в фильмах «Анна Каренина», «Шерлок Холмс», «Отпуск по обмену», «Талантливый мистер Рипли», «Воображариум доктора Парнаса», сериале «Молодой Папа».