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23 июня 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

«Постаревшего» в самоизоляции Джуда Лоу раскритиковали фанаты

В сети обсуждают новую прическу и бороду актера
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Джуд Лоу был замечен папарацци в Лондоне. Актер встретился со своей бывшей женой Сэди Фрост («Дракула»), дочерью Айрис и ее бойфрендом.

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В сети обратили внимание на внешность Лоу, который сильно изменился во время соблюдения режима самоизоляции: отпустил бороду и поменял прическу.

Фанаты раскритиковали голливудскую звезду в сети, отметив, что актер «сильно постарел». Некоторые сравнили Лоу с бездомным, отметив, что он появился на публике в растянутых спортивных штанах. Другие пользователи соцсетей, однако, посчитали, что артист выглядит просто и непафосно.

Джуд Лоу — британский актер, номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Он известен ролями в фильмах «Анна Каренина», «Шерлок Холмс», «Отпуск по обмену», «Талантливый мистер Рипли», «Воображариум доктора Парнаса», сериале «Молодой Папа».

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