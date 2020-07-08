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8 июля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Анна Чиповская снялась с возлюбленным в «карантинном» сериале

Шоу расскажет о паре, которая расстается в канун отмены режима самоизоляции
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Анна Чиповская и ее возлюбленный, актер Дмитрий Ендальцев исполнили главные роли в мини-сериале «Взаперти», снятом на смартфон в вертикальном формате. Автором и режиссером выступил Иван Петухов (один из сценаристов фильма «Елки Последние»).

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В центре сюжета — история пары, которая расстается в канун отмены карантина, но вынуждена жить вместе в самоизоляции еще две недели. Герои столкнутся с трудностями, пытаясь справиться со страхами и усталостью и вернуться к более привычной жизни.

Всего в шоу вошло десять серий продолжительностью 5-7 минут, действие разворачивается на экране смартфона. По мнению создателей, формат скринлайф поможет полнее раскрыть жизнь современных молодых людей.

Премьера состоится 28 июля на плафторме Okko.

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