Анна Чиповская снялась с возлюбленным в «карантинном» сериале

Анна Чиповская и ее возлюбленный, актер Дмитрий Ендальцев исполнили главные роли в мини-сериале « Взаперти », снятом на смартфон в вертикальном формате. Автором и режиссером выступил Иван Петухов (один из сценаристов фильма « Елки Последние »).

В центре сюжета — история пары, которая расстается в канун отмены карантина, но вынуждена жить вместе в самоизоляции еще две недели. Герои столкнутся с трудностями, пытаясь справиться со страхами и усталостью и вернуться к более привычной жизни.