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7 июля 2020, Кино Mail.ruновость

Елена Малышева ушла на каникулы и улетела в США

Телеведущая поделилась впечатлениями о завершившемся телесезоне
Елена Малышева в шоу «Жить здорово!»

Ведущая шоу «Первого канала» «Жить здорово!» Елена Малышева заявила в инстаграме, что уходит на каникулы. Малышева также поделилась впечатлениями от работы во время пандемии:

Наконец-то начались мои каникулы. Это был самый странный телевизионный сезон в моей жизни. Мы снимали без зрителей, без Германа Шаевича Гандельмана, к нам боялись приходить звезды. Я работала сразу в трех программах, из которых две — ежедневные. <...> Коронавирусом переболели моя мама, брат и младший сын. Все живы и здоровы.

Сразу после остановки съемок Малышева улетела в США, где с семьей живет ее сын. «Я не видела детей и внуков шесть месяцев. Наконец-то я всех увижу. Везу чемодан игрушек! Внуки должны были прилететь к нам в Москву. И жить с нами. Но ничего не получилось из-за коронавируса. Теперь лечу я. Лечу помогать. Мой сын все время на работе в реанимации», — добавила ведущая.

«Жить здорово!» — передача о здоровом образе жизни в формате ток-шоу. Программу Малышевой помогают вести другие врачи. Шоу стартовало в 2010 году и выходит по будням.

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