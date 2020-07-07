Елена Малышева ушла на каникулы и улетела в США

Сразу после остановки съемок Малышева улетела в США, где с семьей живет ее сын. «Я не видела детей и внуков шесть месяцев. Наконец-то я всех увижу. Везу чемодан игрушек! Внуки должны были прилететь к нам в Москву. И жить с нами. Но ничего не получилось из-за коронавируса. Теперь лечу я. Лечу помогать. Мой сын все время на работе в реанимации», — добавила ведущая.