Адвокат заявил о наличии доказательств невиновности Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил о наличии достаточного количества доказательств невиновности актера в смертельном ДТП. Его заявление телеканалу «Россия 24» публикует ТАСС.

Защитник заявил, что в момент аварии актер ничего не помнил, поскольку был сильно пьян. «Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал — вину всегда признать успеем», — сказал Пашаев.

По его словам, теперь дело суда — дать оценку собранных доказательств. Пашаев заключил:

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Если мы поймем в суде, что наши доказательства не обоснованы и не имеют юридической оценки и силы, конечно, мы будем признавать свою вину и будем приносить свои извинения.