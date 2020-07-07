Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
20 сериалов
Научный метод: 20 сериалов про ученых и изобретаталей
15 сериалов
Асмус, Мороз, Заворотнюк: звезды в сериалах про полицейских
20 сериалов
От ненависти до любви: популярные российские сериалы-мелодрамы
10 сериалов
Сериалы, которые поднимают настроение: 10 легких комедий
12 сериалов
Маша, Лунтик и Лосяш: лучшие современные мультсериалы для детей
40 фильмов
Море волнуется раз: 40 фильмов про бурные морские приключения
35 фильмов
От Хатико до Мухтара: 35 трогательных фильмов про собак
20 фильмов
Все как в тумане: 20 загадочных фильмов-детективов
50 фильмов
Романтика большой дороги: 50 незабываемых роуд-муви
35 фильмов
Без прикрас: 35 наших фильмов о настоящей России

Дом

В этом доме жила Фаина Раневская: что там внутри (фото)
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Оборудуем домашний спортзал со скидками на AliExpress
7 июля 2020, Lenta.Ruновость

Адвокат заявил о наличии доказательств невиновности Ефремова

Актер находится под домашним арестом после участия в смертельном ДТП
Михаил Ефремов | Источник: Legion-Media.ru

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев сообщил о наличии достаточного количества доказательств невиновности актера в смертельном ДТП. Его заявление телеканалу «Россия 24» публикует ТАСС.

Защитник заявил, что в момент аварии актер ничего не помнил, поскольку был сильно пьян. «Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал — вину всегда признать успеем», — сказал Пашаев.

По его словам, теперь дело суда — дать оценку собранных доказательств. Пашаев заключил:

Новость
Никита Ефремов впервые публично высказался о ДТП с отцом
Если мы поймем в суде, что наши доказательства не обоснованы и не имеют юридической оценки и силы, конечно, мы будем признавать свою вину и будем приносить свои извинения.

Ранее Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в центре Москвы по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по ней составляет 12 лет лишения свободы. Авария произошла в начале июня. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Артиста отправили под домашний арест до 9 августа.

Михаил Ефремов — актер театра и кино, сын Олега Ефремова. В 1995 году получил звание заслуженного артиста Российской Федерации. Снимался в фильмах и сериалах «12», «Generation П», «Дом Солнца», «Пьяная фирма», «Духless».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Михаил Ефремов
Серебренников не будет обжаловать приговор из-за депрессии
Никита Ефремов: «Актерская профессия несколько шизоидная»
Стало известно, чем занимается Ефремов под домашним арестом
Рома Зверь, Варнава и другие звезды поддержали Серебренникова
Сериал «Клиника» лишился трех эпизодов из-за расистского юмора
Асмус попросила не считать «Текст» причиной развода с Харламовым
СМИ: Михаила Ефремова могут вырезать из сериала про вампиров
Домогаров не хочет выходить к зрителям после травли Ефремова
Никита Ефремов впервые публично высказался о ДТП с отцом
Тарантино раскритиковали за слово «ниггер» в его фильмах
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Родственники погибшего из-за Ефремова водителя пришли к Малахову
Михаила Ефремова предложили лишить званий после ДТП
Продюсер «Брата 2» — о кадрах протестов в США вместо титров
«Уральские пельмени» отсудили у бывшего директора 2 млн рублей
Ефремов обвинил коронавирус в превращении артистов в дармоедов
Шнуров заявил о ненужности российских звезд
Елена Коренева снимется в экранизации «Мертвых душ»
Победитель «Маски» ответил на обвинения в плагиате в шоу
Иван Ургант высказался о травле Регины Тодоренко
Друзь возвращается в «Что? Где? Когда?» после скандала
Участница детского «Голоса» устроила Гагариной истерику в эфире
«Вот она — правда»: Успенская разоблачила шоу «Пусть говорят»
Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев устроил скандал на съемках музыкального шоу
Надежда Бабкина расплакалась на съемках телешоу
Алсу призналась в покупке СМС в пользу дочери на «Голосе»
Ксения Собчак ответила на критику своего нового телешоу
Шутку на «Первом» о происхождении коронавируса приняли за правду
СМИ: Эмбер Херд в «Аквамене 2» могут найти замену
Догилева и Ефремов вместе снимаются в сериале про вампиров
Машков назвал безобразием непопадание «Дылды» на «Оскар»
Танцовщица, которую Лопез играла в «Стриптизершах», подала в суд
Асмус снова снялась в откровенной сцене и возмутила публику
Пугачева, Ефремов, Собчак и другие скорбят по Галине Волчек
Петросяна возмутил выпуск «Пусть говорят» о его разводе
Шнуров раскритиковал Гагарину в шоу «Голос»
Рудковская объяснила отказ Билана петь в шоу звезд «Евровидения»
Певцов отреагировал на слова Урганта о нем и Познере
Михалкова высказалась об откровенных сценах Асмус в кино
Участница «Давай поженимся!» пригрозила Сябитовой судом
Феминистки сорвали премьеру фильма Романа Полански в Париже
Малахов раскрыл наиболее дорого обошедшегося гостя своего шоу
Харламов отреагировал на откровенные киносцены с участием жены
Рудова призвала бойкотировать шоу Малахова
Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину
Рубцова год не разговаривала с Кожевниковой на съемках «Универа»
СМИ: Джаред Лето пытался помешать выходу «Джокера»
Николь Кидман и Шарлиз Терон на премьере фильма «Скандал»
Масляков и Гусман отреагировали на слова о поборах в КВН
Что посмотреть?
Рекомендуем кино под ваши вкусы
 Оценены шансы Ефремова избежать наказания за ДТП
Назван приоритет Путина
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Lada Vesta получит множество спецмодификаций В их числе медицинские версии и автомобили для сотрудников Госавтоинспекции
Дети
Молодую жену Преснякова поздравляют с беременностью Пользователи обратили внимание на свежие фото певицы
Леди
Почему любимый бабушками клеш вернулся в моду и как его носить Разобрались, как брюки клеш превратились в трендовую вещь 2020 года
Здоровье
Девушка сбросила 61 кг без отказа от вредной пищи и дала совет худеющим Она рассказывает о своей трансформации.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь