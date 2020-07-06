Игорь Крутой отменил «Новую волну»

Игорь Крутой объявил об отмене конкурса «Новая волна» в 2020 году. Как пояснил композитор и продюсер, причиной решения стали продолжающие действовать ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Крутой отметил:

На протяжении последних двух месяцев мы откладывали окончательное решение о возможности проведения конкурса, надеясь на то, что ситуация стабилизируется и культурно-массовые мероприятия начнут проходить в своих обычных форматах, с полными залами зрителей и необыкновенной атмосферой на площадке. Игорь Крутой

Продюсер подчеркнул, что организаторы заботятся о здоровье зрителей и участников фестиваля. Кроме того, как добавил Крутой, из-за продолжающейся пандемии в России на «Новую волну» в любом случае не смогли бы приехать иностранные гости.

«Друзья, спасибо вам за любовь к музыке, за верность нашему конкурсу, за искренние и добрые пожелания, мы обязательно встретимся с вами в следующем году», — заключил продюсер.