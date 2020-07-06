Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
40 фильмов
Море волнуется раз: 40 фильмов про бурные морские приключения
35 фильмов
От Хатико до Мухтара: 35 трогательных фильмов про собак
20 фильмов
Все как в тумане: 20 загадочных фильмов-детективов
50 фильмов
Романтика большой дороги: 50 незабываемых роуд-муви
35 фильмов
Без прикрас: 35 наших фильмов о настоящей России
20 сериалов
Научный метод: 20 сериалов про ученых и изобретаталей
15 сериалов
Асмус, Мороз, Заворотнюк: звезды в сериалах про полицейских
20 сериалов
От ненависти до любви: популярные российские сериалы-мелодрамы
10 сериалов
Сериалы, которые поднимают настроение: 10 легких комедий
12 сериалов
Маша, Лунтик и Лосяш: лучшие современные мультсериалы для детей

Дом

В этом доме жила Фаина Раневская: что там внутри (фото)
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Оборудуем домашний спортзал со скидками на AliExpress
6 июля 2020, Газета.Ruновость

Игорь Крутой отменил «Новую волну»

Конкурс не состоится в 2020 году из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса
Игорь Крутой | Источник: Legion-Media.ru

Игорь Крутой объявил об отмене конкурса «Новая волна» в 2020 году. Как пояснил композитор и продюсер, причиной решения стали продолжающие действовать ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Крутой отметил:

Новость
50-летняя Варум отметила юбилей на «Новой Волне»
На протяжении последних двух месяцев мы откладывали окончательное решение о возможности проведения конкурса, надеясь на то, что ситуация стабилизируется и культурно-массовые мероприятия начнут проходить в своих обычных форматах, с полными залами зрителей и необыкновенной атмосферой на площадке.
Игорь Крутой

Продюсер подчеркнул, что организаторы заботятся о здоровье зрителей и участников фестиваля. Кроме того, как добавил Крутой, из-за продолжающейся пандемии в России на «Новую волну» в любом случае не смогли бы приехать иностранные гости.

«Друзья, спасибо вам за любовь к музыке, за верность нашему конкурсу, за искренние и добрые пожелания, мы обязательно встретимся с вами в следующем году», — заключил продюсер.

«Новая волна» — международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки, он проводится с 2002 года. Основателями являются Игорь Крутой и Раймонд Паулс. До 2014 года конкурс проходил в Юрмале, с 2015-го — в Сочи. В 2020-м «Новая волна» должна была впервые пройти в Казани.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Игорь Крутой
Раймонд Паулс
Юлия Снигирь испугалась скопления людей на съемочной площадке
Вилле Хаапасало остался без работы и начал продавать хачапури
21-летняя дочь Бодрова провела закрытие кинофестиваля
Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом
В Голливуде снимут фильм о первых неделях вспышки COVID-19
57-летняя Деми Мур сыграет злодейку в триллере про пандемию
Названа возможная дата открытия кинотеатров в России
Выход нового фильма с Петровым перенесли из-за пандемии
Съемки новых «Сватов» перенесли на год из-за коронавируса
Снятый во время пандемии хоррор стал лидером проката в США
«Оскар 2021» перенесли на два месяца
Экс-резидент Comedy Club заразился коронавирусом
Голливудским киностудиям разрешили возобновить съемки
Коронавирус поставил под угрозу постельные сцены в кино
Перенесший коронавирус Оскар Кучера остался без работы
Толкалина скучает по «Кинотавру», перенесенному из-за вируса
Воробьев в космосе, Волк в рваных джинсах: киноновости недели
Бабенко прокомментировала свое заражение COVID-19
Стало известно, готовы ли россияне вернуться в кинотеатры
Оскар Кучера рассказал о перенесенном COVID-19
У Елены Воробей обнаружен коронавирус
Звезда фильма «Москва слезам не верит» борется с COVID-19
Стало известно, как будут работать кинотеатры во время пандемии
Готовы ли вы вернуться в кинотеатры: опрос
Ефремов обвинил коронавирус в превращении артистов в дармоедов
Содержанка на карантине: готовится новый сериал о самоизоляции
Малышева заменила Гордона в шоу из-за подозрения на коронавирус
СМИ: Дарья Мороз заразилась коронавирусом
Названы победители шоу «Танцы со звездами»
Актрису Алену Бабенко госпитализировали с коронавирусом
Из-за коронавируса в США раскупили маски противника Бэтмена
Бабкина после болезни пришла на съемки шоу Галкина
В России собираются открыть шесть автокинотеатров
Режиссер «Заражения» написал три новых сценария на карантине
Максим Галкин исполнил гимн самоизоляции в образе Бэтмена
«Оскар 2021» могут перенести из-за пандемии коронавируса
Мария Горбань переболела коронавирусом
Бабкина и Васильев вылечились и возвращаются в «Модный приговор»
Звезды на карантине: Хопкинс пляшет, Козловский читает сказки
Бледанс нарушила режим самоизоляции ради съемок в шоу Малахова
Съемки в «Заражении» подготовили Мэтта Дэймона к пандемии
Ведущий «Пусть говорят» ответил на слухи об уходе на карантин
Ведущий «Модного приговора» рассказал о «коронавирусных трендах»
Little Big готовы представить Россию на «Евровидении 2021»
Каннский кинофестиваль не будут проводить в 2020 году
Marvel возобновит прерванные из-за коронавируса съемки в Чехии
Участница «Танцев со звездами» Ивакова заразилась коронавирусом
Мадонна сообщила, что переболела коронавирусом
Стивен Кинг объяснил популярность страшилок в период пандемии
У звезды сериала «Не родись красивой» обнаружили коронавирус
Что посмотреть?
Рекомендации фильмов
 Соловьев показал результаты теста ДНК из автомобиля Ефремова
«Будет много потерь»: Украина готовится воевать с Россией
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Мальдивы с орбиты оказались похожи на кристаллы Лагуны в центре атоллов, отражающие воду, кажутся похожими на россыпь голубых и бирюзовых кристаллов, если смотреть на них с орбиты
Популярные темы на «Детях»
Друг за другом: писательский эксперимент 568
Как с ребенком на верхней полке в поезде ехать? 505
Женщина сына с ребенком 464
Подростковые выкрутасы или я плохая мать? 448
Леди
Сумка за 150 тысяч и платье за 60: гардероб Лизы Песковой Разбираем секреты модного успеха дочки пресс-секретаря президента России.
Здоровье
Девушка сбросила 61 кг без отказа от вредной пищи и дала совет худеющим Она рассказывает о своей трансформации.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь