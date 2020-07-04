Михалкова рассказала о съемках в сериале с Курковой и Исаковой

Только Аня Меликян может создать такую атмосферу на площадке, что будет казаться, что именно ты — самый любимый, самый красивый и самый талантливый! Пускай это большая иллюзия, но она стоит того!

«Нежность» расскажет о педантичной и немного неуверенной в себе бизнес-леди, которая решает доказать подруге, что способна пользоваться успехом у мужчин. Для этого она приезжает в Санкт-Петербург и начинает поиски сексуального партнера, на это у Елены есть 24 часа. Роли в шоу также исполнят Евгений Цыганов, Константин Хабенский, Михаил Лабковский, дочь Виктории Исаковой и Юрия Мороза Варвара Мороз.