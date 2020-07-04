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4 июля 2020, Кино Mail.ruновостьСъемки

Михалкова рассказала о съемках в сериале с Курковой и Исаковой

Актрисы вместе снимаются в комедии Анны Меликян
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Анна Михалкова и Равшана Куркова опубликовали в инстаграме фото со съемок сериала Анны Меликян «Нежность» — многосерийной адаптации одноименной романтической короткометражки режиссера. На фото запечатлены Виктория Исакова, Юлия Пересильд и Ингеборга Дапкунайте, которые также задействованы в проекте.

В подписи к снимкам Михалкова поделилась впечатлениями от работы над сериалом:

Только Аня Меликян может создать такую атмосферу на площадке, что будет казаться, что именно ты — самый любимый, самый красивый и самый талантливый! Пускай это большая иллюзия, но она стоит того!
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«Нежность» расскажет о педантичной и немного неуверенной в себе бизнес-леди, которая решает доказать подруге, что способна пользоваться успехом у мужчин. Для этого она приезжает в Санкт-Петербург и начинает поиски сексуального партнера, на это у Елены есть 24 часа. Роли в шоу также исполнят Евгений Цыганов, Константин Хабенский, Михаил Лабковский, дочь Виктории Исаковой и Юрия Мороза Варвара Мороз.

Работа над сериалом стартовала в начале июня: из-за пандемии коронавируса актеры и режиссер провели читку сценария по видеосвязи. О дате премьеры многосерийной «Нежности» пока не сообщается.

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