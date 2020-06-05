Михалкова, Куркова, Пересильд готовятся к совместным съемкам

Режиссер Анна Меликян и актрисы Анна Михалкова, Виктория Исакова, Юлия Пересильд, Равшана Куркова и Ингеборга Дапкунайте устроили совместный видеозвонок, во время которого прочитали сценарий одного из проектов. О каком фильме или сериале идет речь, звезды не уточнили.
Михалкова опубликовала в инстаграме скриншот звонка с подписью:
Выход из изоляции надо начинать дистанционным общением. Иначе мы никогда бы не закончили читку одной сцены из сценария.
В свою очередь, Анна Меликян, выложив в своем аккаунте такой же кадр, подчеркнула, что скучает по съемкам. «Всегда меня это удивляло — съемки, хаос, холод, люди, хочется спать, есть, в тепло, в комфорт, что я здесь делаю, хочу домой, я девочка… А вот забрали у нас все это — и как-то вдруг все растерялись, осиротели, погрустнели и стали отсчитывать дни до площадки», — написала режиссер.
Напомним, Исакова и Пересильд вместе снимались в картине Меликян «Трое» о любовном треугольнике. В работе над проектом также принял участие Константин Хабенский. Съемки ленты завершились в конце 2019 года, дата премьеры пока неизвестна.