Михалкова, Куркова, Пересильд готовятся к совместным съемкам

В свою очередь, Анна Меликян, выложив в своем аккаунте такой же кадр, подчеркнула, что скучает по съемкам. «Всегда меня это удивляло — съемки, хаос, холод, люди, хочется спать, есть, в тепло, в комфорт, что я здесь делаю, хочу домой, я девочка… А вот забрали у нас все это — и как-то вдруг все растерялись, осиротели, погрустнели и стали отсчитывать дни до площадки», — написала режиссер.