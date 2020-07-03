Пересильд играет женщину с бесплодием: первые кадры в образе

Карен Оганесян снимает новую комедию «Молоко». Главные роли в ленте исполняют Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Андрей Бурковский, Гоша Куценко, Елена Валюшкина.
По сожету, главная героиня, женщина по имени Зоя, жившая с диагнозом бесплодие, обнаруживает, что из ее груди идет молоко, способное лечить душевные травмы. Сценаристом выступила Екатерина Мавроматис («Яна+Янко»). Пересильд, сыгравшая Зою, рассказала о съемках после снятия части ограничений из-за пандемии коронавируса:
Мы все очень соскучились, почти со всеми очень хорошо знакомы. Несмотря на перчатки, маски, бактерицидные лампы, мы занимаемся творчеством, мы не спешим, много экспериментируем и пробуем, пытаемся найти уникальный язык.
Актриса назвала сюжет фильма нестандартным. «Это что-то новое, очень много цепляющих парадоксальных вещей», — подчеркнула она. Режиссер Карен Оганесян, в свою очередь, отметил, что «Молоко» — «фильм-притча, в котором много юмора».
Съемки запланированы на лето и осень в Кировске и Москве. Дата премьеры фильма пока не называется.