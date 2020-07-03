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3 июля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Пересильд играет женщину с бесплодием: первые кадры в образе

Актриса снимается в комедии-притче «Молоко»
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Карен Оганесян снимает новую комедию «Молоко». Главные роли в ленте исполняют Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Андрей Бурковский, Гоша Куценко, Елена Валюшкина.

По сожету, главная героиня, женщина по имени Зоя, жившая с диагнозом бесплодие, обнаруживает, что из ее груди идет молоко, способное лечить душевные травмы. Сценаристом выступила Екатерина Мавроматис («Яна+Янко»). Пересильд, сыгравшая Зою, рассказала о съемках после снятия части ограничений из-за пандемии коронавируса:

Мы все очень соскучились, почти со всеми очень хорошо знакомы. Несмотря на перчатки, маски, бактерицидные лампы, мы занимаемся творчеством, мы не спешим, много экспериментируем и пробуем, пытаемся найти уникальный язык.
Юлия Пересильд

Актриса назвала сюжет фильма нестандартным. «Это что-то новое, очень много цепляющих парадоксальных вещей», — подчеркнула она. Режиссер Карен Оганесян, в свою очередь, отметил, что «Молоко» — «фильм-притча, в котором много юмора».

Съемки запланированы на лето и осень в Кировске и Москве. Дата премьеры фильма пока не называется.

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