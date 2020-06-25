Харламов обвинил ведущего шоу в пиаре на своем разводе с Асмус

Вот оно как. Comment Out, значит. Ну действительно, как еще пропиарить свою передачу? За счет чужого развода. Почему бы и не [обмануть] всех? Класс. Господин Маркони, я в абсолютном восторге.

Маркони ранее заявил, что выход выпуска с участием Асмус и Харламова якобы запланирован на июль. Ведущий Comment Out сообщил, что на съемках его шоу пара получила синхронное задание и написала посты о разводе «с карточки». «Так как они прекрасные актеры, по инерции долгое время они наверняка еще будут говорить "нет, нет" [это не шоу], но как только в июле выйдет выпуск, мы все карты сразу же раскроем», — подчеркнул ведущий в беседе с «Комсомольской правдой».