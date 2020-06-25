Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
50 фильмов
Романтика большой дороги: 50 незабываемых роуд-муви
35 фильмов
Без прикрас: 35 наших фильмов о настоящей России
30 фильмов
Каким бывает лето: 30 жарких фильмов про любовь, море и солнце
20 фильмов
Рождение нации: 20 важных фильмов о расизме
15 фильмов
15 долгожданных фильмов, которые мы надеемся увидеть летом
20 сериалов
От ненависти до любви: популярные российские сериалы-мелодрамы
10 сериалов
Сериалы, которые поднимают настроение: 10 легких комедий
12 сериалов
Маша, Лунтик и Лосяш: лучшие современные мультсериалы для детей
7 сериалов
Непростые истины: 7 ностальгических сериалов про подростков
15 сериалов
15 зарубежных остросюжетных сериалов, которые вы не видели

Дом

В этом доме жила Фаина Раневская: что там внутри (фото)
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Оборудуем домашний спортзал со скидками на AliExpress
25 июня 2020, Кино Mail.ruновость

Харламов обвинил ведущего шоу в пиаре на своем разводе с Асмус

Резидент Comedy Club прокомментировал заявление Владимира Маркони
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Комик Гарик Харламов прокомментировал слова ведущего онлайн-шоу Comment Out Владимира Маркони о том, что развод с актрисой Кристиной Асмус якобы является розыгрышем. Резидент Comedy Club отметил в инстаграме:

Вот оно как. Comment Out, значит. Ну действительно, как еще пропиарить свою передачу? За счет чужого развода. Почему бы и не [обмануть] всех? Класс. Господин Маркони, я в абсолютном восторге.
Гарик Харламов

Маркони ранее заявил, что выход выпуска с участием Асмус и Харламова якобы запланирован на июль. Ведущий Comment Out сообщил, что на съемках его шоу пара получила синхронное задание и написала посты о разводе «с карточки». «Так как они прекрасные актеры, по инерции долгое время они наверняка еще будут говорить "нет, нет" [это не шоу], но как только в июле выйдет выпуск, мы все карты сразу же раскроем», — подчеркнул ведущий в беседе с «Комсомольской правдой».

Новость
Асмус попросила не считать «Текст» причиной развода с Харламовым

Кристина Асмус не отреагировала на заявление Владимира Маркони, но прокомментировала в соцсети предположения поклонников о причинах ее с Гариком Харламовым расставания:

Конечно, было очевидно, что большинство комментариев будут содержать слова «Текст», «хайп», «бумеранг», «Янковский», «предсказуемо», «была с ним только из-за денег», «сделайте ДНК-тест на отцовство» и т.д. Обожаю диванные теории заговора, скандалы, интриги, расследования.

О своем расставании Харламов и Асмус в конце июня вместе сообщили в инстаграме. Звезды пояснили, что к решению пришли давно.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Кристина Асмус
Гарик Харламов
Асмус попросила не считать «Текст» причиной развода с Харламовым
Текст
Униженный в Comedy Club россиянин выиграл суд против шоу
Асмус и Петров поздравили режиссера «Текста» с днем рождения
Экс-резидент Comedy Club заразился коронавирусом
Асмус играет следователя в новом сериале: фото в образе
Назван лучший российский фильм, сериал и актеры
Звезды «Дома 2» и соцсетей будут выживать в новом шоу на ТНТ
Тодоренко и Топалов пришли в шоу Варнавы и Гудкова
15 лет Comedy Club: как изменились звезды популярного шоу
Асмус показала себя в образе беременной и сообщила о новой роли
Звезды на карантине: чем занимаются Асмус, Боярская, Гузеева
Арзамасова, Харламов и другие призвали сидеть дома и смотреть ТВ
Кристина Асмус показала себя в образе девушки из видеочата
Появились первые фото со съемок, для которых Асмус набирала вес
Кристина Асмус должна поправиться ради роли в «Булках»
Асмус в «Булках», Яковлева в форме: киноновости недели
Асмус сыграет главную роль в фильме «Булки»
Сябитова, Гагарина, бойфренд Бузовой вместе снялись в телешоу
Асмус в слезы, Мороз — в пляс: киноновости недели
Асмус, Безрукова, Галустян на премьере фильма с Мухаметовым
Названа вызывающая наибольшее доверие у россиян знаменитость
Триумф Петрова, слезы Асмус: как прошла премия «Золотой орел»
От Асмус до Энистон: актрисы, которые нас впечатлили в 2019 году
Бузова, Брежнева, Гагарина на съемках новогоднего шоу ТНТ
Петрову заплатите чеканной монетой: киноновости недели
Асмус снова снялась в откровенной сцене и возмутила публику
Старшенбаум отказалась сняться в «Тексте» из-за сцены с Петровым
Назван самый узнаваемый российский телеведущий
Александр Петров получил три номинации на премию «Золотой орел»
Ходченкова, Асмус, внук Миронова на премьере «Холопа» в Москве
Асмус поддержала Харламова на премьере совместного фильма
«Короткая юбка и голые ноги»: Асмус показала себя в новом образе
Михалкова высказалась об откровенных сценах Асмус в кино
Иванова, Асмус, Табаков: все звезды на премьере «Аванпоста»
Харламов отреагировал на откровенные киносцены с участием жены
Асмус с Петровым и Янковским представила «Текст» в Петербурге
Рекорд Энистон, поцелуй Терминатора: киноновости недели
Асмус, Шепелев, Собчак на премьере фильма «Текст»
Ходченкова и Петров представили совместный фильм
Кристина Асмус рассказала о съемках в эротических сценах
«Жара»: Барановская, Валерия, Нюша, Эмин на звездной премьере
Королёва с сыном, Асмус, Куркова на премьере «Эбигейл»
Ольга Бузова стала самой успешной женщиной шоу-бизнеса в России
Звезды «Интернов» воссоединились через 3 года после закрытия шоу
Петров ожидает, что «Текст» с его участием выдвинут на «Оскар»
Сваха из «Давай поженимся» разругала Харламова за пародии на шоу
Екатерина Варнава: «Вот сейчас вы удивитесь!»
Варнава и Харламов представили мультфильм, который озвучили
Кристина Асмус впервые стала мамой в кино
Волкова, Безрукова, Навка: звезды на закрытии ММКФ 2019
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Певица из Румынии случайно нашла своего двойника в ОАЭ (фото) У девушек 7-летняя разница в возрасте, разные религии, семьи и страны, но они точные копии друг друга.
Популярные темы на «Детях»
Герои наших старых фильмов. Абьюзер Гоша, бабник Женя Лукашин, инфантил Новосельцев) 846
Хватит! Сейчас в тыщу раз сложнее. 715
Юля Липницкая беременна. 614
Допустимо ли такое в семье? Или семьи нет?... 572
Леди
42-летняя Екатерина Климова изменилась до неузнаваемости (фото) Фанаты пришли в недоумение из-за внешнего вида актрисы
Здоровье
Онколог рассказала о кожных предвестниках рака Свидетельствовать о вероятности развития рака может образование кондилом на теле.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Расписание и билеты
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь