Харламов обвинил ведущего шоу в пиаре на своем разводе с Асмус

Комик Гарик Харламов прокомментировал слова ведущего онлайн-шоу Comment Out Владимира Маркони о том, что развод с актрисой Кристиной Асмус якобы является розыгрышем. Резидент Comedy Club отметил в инстаграме:
Вот оно как. Comment Out, значит. Ну действительно, как еще пропиарить свою передачу? За счет чужого развода. Почему бы и не [обмануть] всех? Класс. Господин Маркони, я в абсолютном восторге.
Маркони ранее заявил, что выход выпуска с участием Асмус и Харламова якобы запланирован на июль. Ведущий Comment Out сообщил, что на съемках его шоу пара получила синхронное задание и написала посты о разводе «с карточки». «Так как они прекрасные актеры, по инерции долгое время они наверняка еще будут говорить "нет, нет" [это не шоу], но как только в июле выйдет выпуск, мы все карты сразу же раскроем», — подчеркнул ведущий в беседе с «Комсомольской правдой».
Кристина Асмус не отреагировала на заявление Владимира Маркони, но прокомментировала в соцсети предположения поклонников о причинах ее с Гариком Харламовым расставания:
Конечно, было очевидно, что большинство комментариев будут содержать слова «Текст», «хайп», «бумеранг», «Янковский», «предсказуемо», «была с ним только из-за денег», «сделайте ДНК-тест на отцовство» и т.д. Обожаю диванные теории заговора, скандалы, интриги, расследования.
О своем расставании Харламов и Асмус в конце июня вместе сообщили в инстаграме. Звезды пояснили, что к решению пришли давно.