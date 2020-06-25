Для съемок в сериале по «Властелину колец» ищут «забавных людей»

В Новой Зеландии ищут актеров с необычной внешностью для съемок в телевизионной адаптации «Властелина колец», сообщает The Guardian. Главным требованием для актеров является «забавный вид», указано в объявлении агентства по поиску талантов.
Согласно объявлению, актеры должны жить в Окленде, Новая Зеландия. По данным Guardian, в публикации агентства в соцсетях был указан хештег, указывающий на связь кастинга и шоу, однако он был удален.
События сериала «Властелин колец» развернутся в мире, придуманном Джоном Рональдом Руэлом Толкиным, но не будут повторять сюжет саги, уже экранизированной ранее Питером Джексоном.
Шоу сервиса Amazon Prime станет приквелом кинотрилогии: его действие будет происходить задолго до того, как Бильбо Бэггинс нашел Кольцо Всевластия и запустил цепь удивительных событий, повлиявших на ход истории Средиземья. Главную роль в фэнтези-шоу исполняет Максим Болдри. Дата премьеры пока неизвестна.