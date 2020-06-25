Для съемок в сериале по «Властелину колец» ищут «забавных людей»

Кадр из фильма «Властелин колец: Братство кольца»

В Новой Зеландии ищут актеров с необычной внешностью для съемок в телевизионной адаптации «Властелина колец», сообщает The Guardian. Главным требованием для актеров является «забавный вид», указано в объявлении агентства по поиску талантов.

Отмечается, что приветствуются люди с неправильным прикусом, ожогами лица, выпирающими ушами, какими-либо дефектами или иными особенностями.

Согласно объявлению, актеры должны жить в Окленде, Новая Зеландия. По данным Guardian, в публикации агентства в соцсетях был указан хештег, указывающий на связь кастинга и шоу, однако он был удален.

События сериала «Властелин колец» развернутся в мире, придуманном Джоном Рональдом Руэлом Толкиным, но не будут повторять сюжет саги, уже экранизированной ранее Питером Джексоном.