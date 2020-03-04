Назван исполнитель главной роли в сериале по «Властелину колец»

Британский актер Максим Болдри («Годы», «Мистер Бин на отдыхе») утвержден на роль в сериале «Властелин колец» — новой экранизации книг Джона Рональда Руэла Толкина, над которой работает Amazon. Об этом сообщает Deadline.
Актера связывали с проектом с осени 2019-го, однако он не попал в число первых оглашенных участников каста. Помимо Макса, роли в сериале исполнят Роберт Арамайо («Под покровом ночи»), Морфидд Кларк («Дракула»), Эма Хорват («Мне это нравится») и другие. По информации источника, Болдри приглашен на одну из ключевых ролей.
События грядущего сериала развернутся в мире, придуманном Толкином, но не будут повторять сюжет саги, уже экранизированной ранее Питером Джексоном. Шоу станет приквелом кинотрилогии: его действие будет происходить задолго до того, как Бильбо Бэггинс нашел Кольцо Всевластия и запустил цепь удивительных событий, повлиявших на ход истории Средиземья.
Напомним, первая часть трилогии Джексона «Властелин колец: Братство кольца» появилась на экранах в 2001 году, в 2002 вышло продолжение — фильм «Властелин колец: Две крепости», а в 2003 году состоялась мировая премьера заключительной части киносаги «Властелин колец: Возвращение короля». Главные роли в трилогии исполнили Элайджа Вуд, Иэн МакКеллен, Орландо Блум, Кейт Бланшетт, Кристофер Ли. Питер Джексон снял также три фильма по повести Толкина «Хоббит, или Туда и обратно»: «Хоббит: Нежданное путешествие», «Хоббит: Пустошь Смауга», «Хоббит: Битва пяти воинств».
Старт съемок запланирован на ближайшее время. Дата выхода «Властелина колец» не называется.