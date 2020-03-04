Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
25 фильмов
Мужской уикенд: 25 боевиков с девушками в главной роли
70 фильмов
Все о нем: фильмы, которые помогут лучше понять мужчин
50 фильмов
Кино с характером: 50 фильмов для защитников
15 фильмов
От Пиноккио до Сэлинджера: 15 главных премьер Берлинале 2020
7 фильмов
Вместо «Паразитов»: 7 корейских триллеров, которые стоит увидеть
20 сериалов
Психотерапевт Кидман, юрист Бланшетт: главные сериалы весны 2020
10 телешоу
Реальная любовь: 10 увлекательных шоу про отношения
12 сериалов
Диверсанты и шпионы: 10 военных детективных сериалов
10 сериалов
Провокаторы: 10 сериалов про эксцентричных психологов
10 сериалов
10 необычных сериалов для романтического вечера

Дом

Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Как выглядит дом дизайнера интерьеров?
4 марта 2020, Кино Mail.ruновость

Назван исполнитель главной роли в сериале по «Властелину колец»

Над телешоу работает Amazon
Макс Болдри | Источник: Legion-Media.ru

Британский актер Максим БолдриГоды», «Мистер Бин на отдыхе») утвержден на роль в сериале «Властелин колец» — новой экранизации книг Джона Рональда Руэла Толкина, над которой работает Amazon. Об этом сообщает Deadline.

Актера связывали с проектом с осени 2019-го, однако он не попал в число первых оглашенных участников каста. Помимо Макса, роли в сериале исполнят Роберт Арамайо («Под покровом ночи»), Морфидд Кларк («Дракула»), Эма Хорват («Мне это нравится») и другие. По информации источника, Болдри приглашен на одну из ключевых ролей.

События грядущего сериала развернутся в мире, придуманном Толкином, но не будут повторять сюжет саги, уже экранизированной ранее Питером Джексоном. Шоу станет приквелом кинотрилогии: его действие будет происходить задолго до того, как Бильбо Бэггинс нашел Кольцо Всевластия и запустил цепь удивительных событий, повлиявших на ход истории Средиземья.

8.2
Властелин колец: Братство кольца
2001/США, Новая Зеландия12+боевикприключенияфэнтези
Моя оценка
Смотреть трейлер

Напомним, первая часть трилогии Джексона «Властелин колец: Братство кольца» появилась на экранах в 2001 году, в 2002 вышло продолжение — фильм «Властелин колец: Две крепости», а в 2003 году состоялась мировая премьера заключительной части киносаги «Властелин колец: Возвращение короля». Главные роли в трилогии исполнили Элайджа Вуд, Иэн МакКеллен, Орландо БлумКейт БланшеттКристофер Ли. Питер Джексон снял также три фильма по повести Толкина «Хоббит, или Туда и обратно»: «Хоббит: Нежданное путешествие», «Хоббит: Пустошь Смауга», «Хоббит: Битва пяти воинств». 

Старт съемок запланирован на ближайшее время. Дата выхода «Властелина колец» не называется.

«Моя прелесть» и еще 5 незабываемых мемов из «Властелина колец»
Поделиться с друзьями!
Смотрите также
Властелин колец
Максим Болдри
Maxim Baldry
Камбербэтч получил роль Сатаны в фэнтези-сериале
Энн Хэтэуэй снимется в новом романтическом сериале
Про Диего Марадону снимут сериал
50-летняя Джулия Робертс представила свой первый сериал
Орландо Блум признался, что влюбился в Кейт Бланшетт на съемках
Стало известно, кто сыграет Эркюля Пуаро в новой экранизации
Главным героем сериала «Властелин колец» станет молодой Арагорн
На съемки конкурента «Игры престолов» в США потратят $1 миллиард
Хавьер Бардем сыграет завоевателя Мексики в новом сериале
Сериал по «Властелину колец» станет самым дорогим в истории
Звезду «Властелина колец» расстроили ограничения в съемках секса
Сыгравший Гэндальфа актер хочет роль в сериале «Властелин колец»
По мотивам трилогии «Властелин колец» снимут сериал
Новости
Татум снимет комедию, вдохновившись любимой собакой
Киркоров, Басков и Кудрявцева снимаются вместе: видео с площадки
Бузова, Собчак, Крид: как прошел пресс-завтрак премии «Муз-ТВ»
Кристина Асмус должна поправиться ради роли в «Булках»
Анастасия Талызина: «Бабушка смотрит на меня и узнает себя»
Пересильд, Машкова, Дапкунайте на премьере фильма Добрыгина
Ольга Бузова стала ведущей премии «Муз-ТВ»
Как отреагировали звезды на отправку Little Big на «Евровидение»
Дитковските снимается в новом сериале вместе с Хабенским
Меган Маркл хочет вернуться на экраны в роли супергероини
Стали известны победители Берлинского кинофестиваля
Валерия, Киркоров, Тодоренко и яйцо: как снимали шоу «Маска»
От Грин до Мастроянни: все звезды на «французском "Оскаре"»
Вилкова, Акиньшина и другие звезды с детьми на премьере «Вперед»
Сергей Лазарев устроил скандал на съемках музыкального шоу
Асмус в «Булках», Яковлева в форме: киноновости недели
Бен Аффлек стал блондином для новой роли
Режиссер «Холопа» и «Текста» снимет триллер про Есенина
Гайдулян, внучка Талызиной и все звезды ТНТ на премьере сериала
Милославская, Снигирь, Исакова: звезды на премьере фильма
Панайотов прокомментировал слухи об участии в «Евровидении»
Кортни Кокс раскрыла подробности о воссоединении «Друзей»
Маколей Калкин получил роль в популярном сериале
Ирина Безрукова, Мария Машкова, Полина Виторган на кинопремьере
Ева Мендес вернулась бы в кино ради роли диснеевской злодейки
От Снигирь до Шукшиной: наши звезды в модных зарубежных сериалах
Мэрил Стрип удивила новым цветом волос на съемках
Милош Бикович рассказал, почему не хотел играть Магомаева
Disney представила новую эпоху «Звездных войн»
Все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Новости
73-летняя женщина похудела и попала на обложки журналов Вдохновляющая история волшебного преображения
Популярные темы на «Детях»
И я про развод))) 396
Дом «Большие надежды» 307
Ну что споем может ко дню победы)) 285
Впечатления от Гретты... 241
Леди
Алсу раскритиковали за мини-платье с одним рукавом Певица удивила фанатов.
Здоровье
Пять главных опасностей сауны: как их избежать Не только сухой лед может быть опасен.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звёзды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь