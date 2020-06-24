Жени, Женечки, Алеши: 45 любимых киногероев в военной форме

Бесстрашные разведчики, летчики, танкисты и хрупкие зенитчицы... В честь Великой Победы вспоминаем любимых киногероев — и воплотивших их актеров — из лучших отечественных военных фильмов