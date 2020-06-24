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24 июня 2020
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Кино Mail.ru
статья
Жени, Женечки, Алеши: 45 любимых киногероев в военной форме
Бесстрашные разведчики, летчики, танкисты и хрупкие зенитчицы... В честь Великой Победы вспоминаем любимых киногероев — и воплотивших их актеров — из лучших отечественных военных фильмов
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Великое кино о Великой войне: 55 лучших советских фильмов
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