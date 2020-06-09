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9 июня 2020, Lenta.Ruновость

Коронавирус поставил под угрозу постельные сцены в кино

Ассоциация киноредакторов предлагает создавать интимные кадры с помощью компьютерной графики
Кадр из фильма «50 оттенков серого»

Коронавирус может поставить под угрозу постельные сцены в голливудском кинематографе. По данным инсайдеров, ассоциация киноредакторов подготовила документ, запрещающий съемки подобных эпизодов. Об этом сообщает Daily Mail.

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По данным издания, сцены, предполагающие тесный контакт между актерами, должны быть переписаны, вырезаны из сценария или воссозданы при помощи компьютерной графики.

Помимо этого, указано, что режиссеры и актеры будут проводить прослушивания через специальное стекло. Также на съемочной площадке появятся люди, следящие за исполнением всех требований безопасности, связанных с COVID-19.

Ранее американские студии и профсоюзы работников киноиндустрии подготовили базовый набор инструкций, которые помогут людям безопасно вернуться на съемочные площадки. «Этот документ является первоначальным набором принципов и гайдлайнов, которые позволят сделать первый шаг к тому, чтобы при открытии индустрии развлечений и медиа актеры и съемочные группы оставались защищены», — отмечали в заявлении профсоюза актеров SAG-AFTRA.

Производство фильмов, сериалов и музыки в Голливуде может начаться уже с 12 июня. Для возобновления работ необходимо будет получить разрешение от инспектора здравоохранения. Также на съемочных площадках будут ужесточены меры санитарного контроля: больше там не будет шведского стола, а портативный реквизит после каждой смены будут стирать.

Звезды кино, которые обнажались в кадре
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