Коронавирус поставил под угрозу постельные сцены в кино

Коронавирус может поставить под угрозу постельные сцены в голливудском кинематографе. По данным инсайдеров, ассоциация киноредакторов подготовила документ, запрещающий съемки подобных эпизодов. Об этом сообщает Daily Mail.
Помимо этого, указано, что режиссеры и актеры будут проводить прослушивания через специальное стекло. Также на съемочной площадке появятся люди, следящие за исполнением всех требований безопасности, связанных с COVID-19.
Ранее американские студии и профсоюзы работников киноиндустрии подготовили базовый набор инструкций, которые помогут людям безопасно вернуться на съемочные площадки. «Этот документ является первоначальным набором принципов и гайдлайнов, которые позволят сделать первый шаг к тому, чтобы при открытии индустрии развлечений и медиа актеры и съемочные группы оставались защищены», — отмечали в заявлении профсоюза актеров SAG-AFTRA.
Производство фильмов, сериалов и музыки в Голливуде может начаться уже с 12 июня. Для возобновления работ необходимо будет получить разрешение от инспектора здравоохранения. Также на съемочных площадках будут ужесточены меры санитарного контроля: больше там не будет шведского стола, а портативный реквизит после каждой смены будут стирать.