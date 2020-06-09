Коронавирус поставил под угрозу постельные сцены в кино

Кадр из фильма «50 оттенков серого»

Коронавирус может поставить под угрозу постельные сцены в голливудском кинематографе. По данным инсайдеров, ассоциация киноредакторов подготовила документ, запрещающий съемки подобных эпизодов. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, сцены, предполагающие тесный контакт между актерами, должны быть переписаны, вырезаны из сценария или воссозданы при помощи компьютерной графики.

Помимо этого, указано, что режиссеры и актеры будут проводить прослушивания через специальное стекло. Также на съемочной площадке появятся люди, следящие за исполнением всех требований безопасности, связанных с COVID-19.

Ранее американские студии и профсоюзы работников киноиндустрии подготовили базовый набор инструкций, которые помогут людям безопасно вернуться на съемочные площадки. «Этот документ является первоначальным набором принципов и гайдлайнов, которые позволят сделать первый шаг к тому, чтобы при открытии индустрии развлечений и медиа актеры и съемочные группы оставались защищены», — отмечали в заявлении профсоюза актеров SAG-AFTRA.