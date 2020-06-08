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8 июня 2020, ТАССновость

Котийяр может сыграть возлюбленную Есенина в фильме Шипенко

Картина расскажет о последних днях жизни поэта
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Французская актриса Марион Котийяр может исполнить роль танцовщицы Айседоры Дункан, возлюбленной поэта Сергея Есенина, в фильме «Декабрь». Об этом на питчинге художественных фильмов в рамках кинорынка Key Buyers Event сообщил режиссер проекта Клим Шипенко:

Новость
Режиссер «Холопа» и «Текста» снимет триллер про ЕсенинаКартина расскажет о последних днях жизни поэта
Нам нужна американская актриса, которая сыграет Айседору Дункан. Она должна быть француженкой, говорящей по-английски, по-французски и по-немецки. Это могла бы быть Марион Котийяр, я был бы счастлив, если так получится.
Клим Шипенко

По словам Шипенко, действие фильма будет происходить в 1925 году. «Это будет зимний Петербург, белая нуарная атмосфера», — пояснил он.

Картина повествует о последних днях жизни Сергея Есенина. Его возлюбленная Айседора Дункан готовит побег поэта из СССР.

Онлайн-рынок Key Buyers Event: Digital Edition, организованный компанией «Роскино» при поддержке Минкультуры РФ и правительства Москвы, открылся 8 июня. Мероприятие проходит на специальной площадке, разработкой которой занималась петербургская компания SPB TV. Участие подтвердили закупщики из 55 стран.

Напомним, ранее сообщалось, что у Марион Котийяр обнаружен коронавирус. Рассказавший об этом возлюбленный актрисы Гийом Кане отметил, что они вместе заболели COVID-19 и что болезнь протекает в легкой форме.

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