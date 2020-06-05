Главного героя «Острых козырьков» должен был играть Стэйтем

Шоураннер «Острых козырьков» Стивен Найт рассказал журналу Esquire, что роль Томми Шелби, которая досталась в итоге ирландскому актеру Киллиану Мерфи, первоначально должен был играть Джейсон Стэйтем.
По словам Найта, он встретился с Мерфи и Стэйтемом в Лос-Анджелесе и после обсуждения нового проекта остановил свой выбор на последнем из актеров — в первую очередь из-за образа «сурового парня», которому Стэйтем соответствует не только на экране, но и в жизни. Однако после встречи Мерфи написал Найту: «Не забывайте, я актер». Это заставило шоураннера еще раз взвесить все за и против:
Он умеет полностью меняться. Если вы встретите его на улице — это просто совершенно другой человек.
События «Острых козырьков» разворачиваются в Бирмингеме в начале 20 века, сериал рассказывает о бандитской группировке, которую организовали члены семьи Шелби. Помимо Мерфи, в сериале снялись Том Харди, Сэм Нил, Аннабелль Уоллис, Сэм Клафлин, Аня Тейлор-Джой и другие. В 2019 году вышел пятый сезон сериала.
Джейсон Стэйтем получил известность благодаря фильмам режиссера Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и «Револьвер». Также на счету актера — роли в боевиках «Механик», «Профессионал», «Форсаж 6», «Шпион», «Перевозчик».