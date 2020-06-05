Главного героя «Острых козырьков» должен был играть Стэйтем

По словам Найта, он встретился с Мерфи и Стэйтемом в Лос-Анджелесе и после обсуждения нового проекта остановил свой выбор на последнем из актеров — в первую очередь из-за образа «сурового парня», которому Стэйтем соответствует не только на экране, но и в жизни. Однако после встречи Мерфи написал Найту: «Не забывайте, я актер». Это заставило шоураннера еще раз взвесить все за и против: