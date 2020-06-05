Барановская отметила 35-летие на съемках «Модного приговора»

Вчера весь день была на съемках моего любимого «Модного приговора», с соблюдением всех мер безопасности, с утра и до позднего вечера на съемочной площадке. Прочитать все сообщения не было возможности, зато сейчас день рождения продолжается — с утра читаю все поздравления, отвечаю и, видимо, буду этим заниматься весь день.