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5 июня 2020, Кино Mail.ruновость

Барановская отметила 35-летие на съемках «Модного приговора»

Ведущая показала праздничный торт, который ей вручили коллеги
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Юлии Барановской исполнилось 35 лет. День рождения ведущая провела на съемках «Модного приговора». В инстаграме она показала, как задувает свечи на праздничном торте, который ей преподнесли коллеги по программе.

Телезвезда отметила:

Новость
Юлии Барановской — 35: из возлюбленной футболиста в телезвезду
Вчера весь день была на съемках моего любимого «Модного приговора», с соблюдением всех мер безопасности, с утра и до позднего вечера на съемочной площадке. Прочитать все сообщения не было возможности, зато сейчас день рождения продолжается — с утра читаю все поздравления, отвечаю и, видимо, буду этим заниматься весь день.
Юлия Барановская

Юлия Барановская — российская телеведущая, бывшая жена футболиста Андрея Аршавина. Помимо «Модного приговора», Юлия ведет шоу «Мужское/женское» на «Первом канале».

Шоу «Модный приговор» выходит с 2007 года. Родственники или друзья приводят на передачу «подсудимого», который, на их взгляд, плохо одевается. Герою программы предлагают выбрать новый образ самостоятельно, второй вариант гардероба ему подбирают стилисты. В итоге зрители студии голосуют, определяя лучший вариант. Победивший в зрительском голосовании комплект одежды участник получает в дар от телеканала.

4.6
Модный приговор
2007/Россияток-шоушоу о моде и красоте
Моя оценка

В роли ведущего заседания «модного суда» выступает Александр Васильев. Роль «обвинителя» — у Эвелины Хромченко. «Защитником» участников обычно выступает Надежда Бабкина, иногда ее заменяет Барановская или другие звездные гости.

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