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3 июня 2020, Кино Mail.ruновость

Дибров и его дети повторили образы из «Семейки Аддамс»

Телеведущий устроил костюмированную вечеринку
Во время загрузки произошла ошибка.

Дмитрий Дибров, его жена Полина и трое сыновей перевоплотились в членов семейки Аддамс. Снимками в образах поделилась в инстаграме супруга телеведущего. Диброва попросила подписчиков оценить костюмы и грим:

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Автором комиксов о жизни семейки Аддамс, которые неоднократно экранизировались, и создателем известных персонажей является Чарльз Аддамс. Графические истории о жизни героев публиковались в издании The New Yorker с 1938 по 1988 год. Забавные персонажи полюбились публике, в 1964 году о них начали снимать комедийный телесериал. В 1991 году на экраны также вышла полнометражная лента «Семейка Аддамс» с Анжеликой Хьюстон, Раулем Хулиа и Кристофером Ллойдом в главных ролях.

В 1993-м последовало продолжение — «Ценности семейки Аддамс». В 2019-м на экраны вышел мультфильм «Семейка Аддамс», где главных героев озвучили Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Финн Вулфард.

Дмитрий Дибров известен как ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?», также он исполнил эпизодические роли в фильмах «Быстрее, чем кролики» и «Каникулы президента».

6.2
Семейка Аддамс
2019/США, Канада, Великобритания12+комедиямультфильмысемейныйужасыфэнтези
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