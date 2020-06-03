Дибров и его дети повторили образы из «Семейки Аддамс»

Дмитрий Дибров , его жена Полина и трое сыновей перевоплотились в членов семейки Аддамс . Снимками в образах поделилась в инстаграме супруга телеведущего. Диброва попросила подписчиков оценить костюмы и грим:

Автором комиксов о жизни семейки Аддамс, которые неоднократно экранизировались, и создателем известных персонажей является Чарльз Аддамс. Графические истории о жизни героев публиковались в издании The New Yorker с 1938 по 1988 год. Забавные персонажи полюбились публике, в 1964 году о них начали снимать комедийный телесериал. В 1991 году на экраны также вышла полнометражная лента «Семейка Аддамс» с Анжеликой Хьюстон, Раулем Хулиа и Кристофером Ллойдом в главных ролях.