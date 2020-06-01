Назван лучший российский фильм, сериал и актеры

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) вручила премии лучшим кино- и телепроектам. Церемония награждения прошла в формате онлайн на сайте «Пятого канала», победителя объявил продюсер и режиссер Игорь Угольников.

Главный приз

Лента «Текст» Клима Шипенко, снятая по одноименному роману Дмитрия Глуховского, завоевала премию как «Лучший полнометражный художественный фильм». Главный герой «Текста» отсидел семь лет в тюрьме по ложному обвинению. Выйдя на свободу, он получает доступ к смартфону своего обидчика и проживает его жизнь через текст на экране. Главные роли в фильме исполнили Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус.

6.6 Текст 2019 / Россия 16+ драма триллер Моя оценка Хочу посмотреть

В номинации «Лучший полнометражный художественный фильм» также были представлены фильмы «Дылда» Кантемира Балагова и еще одна лента Клима Шипенко — «Холоп». Сопредседатель правления АПКиТ Александр Акопов отметил:

Мне кажется, мы находимся на траектории выхода из самоизоляции. Нас ждут съемочные площадки, нас ждут новые проекты. Это все случится очень скоро.

Лучшие сериалы

Сериал Бориса Хлебникова «Шторм» о противостоянии двух друзей-полицейских, которые стали врагами из-за определенных жизненных обстоятельств, был признан лучшим сериалом в категории от 5 до 24 серий.

7.8 Шторм 2019 / Россия 16+ драма Моя оценка Хочу посмотреть

«Когда мы запускали „Шторм“, был непростой момент, потому что от него отказались многие телеканалы. Это был слишком смелый сюжет, слишком тяжелая тема, неоднозначные персонажи», — сказала креативный продюсер шоу Ирина Сосновая.

Лауреатами премии стали также сериалы «Эпидемия» и «Жуки». В номинации «Лучшая докудрама» победа — у восьмисерийного документально-игрового фильма «Рюриковичи». Лучшим анимационным сериалом назван «Три кота».

Актерские награды

Виктория Исакова получила награду как «Лучшая актриса сериала» за роль Анны в «Эпидемии», а лучшим актером, по версии ассоциации, признан Александр Робак («Шторм»).

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