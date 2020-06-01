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1 июня 2020, ТАССстатьяЮбилеи

Евгения Симонова отмечает 65-летие

Из-за пандемии празднование юбилея пройдет онлайн
25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Ведущая актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского, народная артистка РФ Евгения Симонова отмечает 65-летие. Празднование юбилея пройдет онлайн, сообщила ТАСС в театре, где Симонова служит почти 45 лет, пресс-атташе Олеся Вартанова:

Самые красивые актрисы советского кино
Весь коллектив Театра имени Маяковского поздравляет свою приму Евгению Павловну Симонову с юбилеем, который в условиях ограничительных мер в связи с распространением коронавируса будет отмечен в режиме онлайн на официальном сайте театра.

Так, зрители увидят запись спектакля «Русский роман» в постановке худрука «Маяковки» Миндаугаса Карбаускиса с Симоновой в роли Софьи Толстой, а затем актриса примет участие в онлайн-шоу «Маленькие вечера» вместе с дочерьми Зоей Кайдановской и Марией Эшпай.

Евгения Симонова родилась 1 июня 1955 года в Ленинграде, выросла в Москве. После окончания Щукинского училища в 1976 году стала артисткой Театра имени Маяковского, где с тех пор исполнила много ролей. В частности, звезда перевоплощалась в образы героинь пьес Островского, Горького, Салынского, Шеффера, Арбузова, Гоголя, Чехова.

Симонова снималась в фильмах «В бой идут одни „старики“» Леонида Быкова, «Афоня» Георгия Данелии, «Пропавшая экспедиция» Вениамина Дормана, «Обыкновенное чудо» Марка Захарова. Актриса также играла в фильмах и сериалах своего мужа Андрея Эшпая, среди которых — «Дети Арбата», «Многоточие», «Взрослые дочери».

7.9
Афоня
1975/СССР12+мелодрамакомедия
Моя оценка

За свою творческую деятельность Симонова получила много наград. Ее театральные успехи отмечены премиями Станиславского и «Хрустальная Турандот», а киноработы — премиями «Золотой Орел» и «Белый Слон». Симонова — лауреат Государственной премии СССР, премии правительства Москвы.

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