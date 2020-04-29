Лариса Удовиченко отмечает 65-летний юбилей

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили народную артистку России Ларису Удовиченко с 65-летием. Соответствующая телеграмма лидера страны опубликована на сайте Кремля:
Яркий талант, актерское мастерство и обаяние помогли вам состояться на творческом поприще, завоевать профессиональное признание и симпатии зрителей. Ваши работы всегда интересны, самобытны и узнаваемы, и потому надолго остаются в памяти любителей киноискусства.
Путин пожелал актрисе здоровья, успехов и вдохновения. Мишустин отметил, что в каждой роли актрисы — яркая индивидуальность, притягательность. «Миллионы зрителей любят вас, искреннюю, обаятельную актрису, талантливую и неповторимую. В содружестве с известными режиссерами вы создали десятки запоминающихся образов: комедийных, лирических, острохарактерных. В каждой роли — яркая индивидуальность, притягательность, солнечная энергетика, то, что заставляет зрителей чувствовать и сопереживать вашим героиням», — подчеркнул премьер. Телеграмма опубликована на сайте правительства.
Лариса Удовиченко родилась 29 апреля 1955 года в Вене (Австрия). Народная артистка России (1998) играла в Театре-студии киноактера (ныне — Государственный театр киноактера), снималась в фильмах и сериалах «Место встречи изменить нельзя», «Зимняя вишня», «Летучая мышь», «Мэри Поппинс, до свидания!», «И это все о нем» и других.