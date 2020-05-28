«Уральские пельмени» отсудили у бывшего директора 2 млн рублей

Кадр из шоу «Уральские пельмени»

Суд по интеллектуальным правам встал на сторону участников юмористического коллектива «Уральские пельмени» в иске против бывшего директора Сергея Нетиевского. Как сообщает портал URA, у него отсудили около двух млн руб. за незаконное использование записанных программ.

Причиной иска стало предоставление телеканалу СТС прав на показ 12 архивных программ, несмотря на то, что сроки лицензии истекли. Сразу шесть артистов — Сергей Ершов, Сергей Исаев, Вячеслав Мясников, Дмитрий Брекоткин, Александр Попов и Дмитрий Соколов — потребовали компенсацию в 1,95 млн руб.

Ответчиком выступала компания «Идея Фикс Медиа», финансовым директором которой является Нетиевский. Суды первой и второй инстанции признали право на компенсацию. Компания в ответ подала апелляционную жалобу, но суд третьей инстанции также встал на сторону «Уральских пельменей».

Директор шоу Евгений Орлов заявил, что таким образом звезды «поставили точку в конфликте». Нетиевский пояснил, что заседание проходило в режиме онлайн, поэтому дальнейшие действия компании он сможет сообщить только после изучения определения суда.

Отметим, что в конце апреля Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска бывшего директора коллектива Сергея Нетиевского. Он потребовал взыскать более 71 млн руб. с компании, учрежденной восемью участниками шоу.

Конфликт в «Уральских пельменях» получил широкую огласку в 2015 году, когда Нетиевского уволили. По версии нового руководителя Сергея Исаева, причиной было воровство. Нетиевский отрицает обвинения, считая их клеветой. Товарный знак «Уральские пельмени» и право на марку в результате судебных разбирательств остались за актерами шоу. Нетиевский отсудил у творческого объединения права на архив передачи.

7.6 Уральские пельмени 2009 / Россия 16+ юмористическое Моя оценка Хочу посмотреть