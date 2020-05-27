Брэда Питта раскритиковали за «запущенный» вид

В сети появились сделанные папарацци фото голливудского актера Брэда Питта. На снимках актер запечатлен прогуливающимся по улице калифорнийского города Малибу с другом — басистом группы Red Hot Chili Peppers Майклом Бэлзари.
Поклонники посчитали, что актер выглядит не лучшим образом, и раскритиковали его «запущенный» вид. У Питта на фото отросшие волосы, а одет он в рваные джинсы и мятую серо-зеленую рубашку.
Были также интернет-пользователи, которые ответили критикам, что актер всегда выглядит хорошо, а также отлично играет в кино.
Брэд Питт известен ролями в картинах «Бойцовский клуб», «Большой куш», «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Одиннадцать друзей Оушена», «Союзники», «Игра на понижение», «12 лет рабства», «Человек, который изменил все», «Бесславные ублюдки», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «К звездам». За игру в фильме «Однажды... в Голливуде» в 2020 году он получил премию «Оскар».