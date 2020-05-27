Брэда Питта раскритиковали за «запущенный» вид

В сети появились сделанные папарацци фото голливудского актера Брэда Питта. На снимках актер запечатлен прогуливающимся по улице калифорнийского города Малибу с другом — басистом группы Red Hot Chili Peppers Майклом Бэлзари.

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Поклонники посчитали, что актер выглядит не лучшим образом, и раскритиковали его «запущенный» вид. У Питта на фото отросшие волосы, а одет он в рваные джинсы и мятую серо-зеленую рубашку.

Некоторые пользователи сети отметили, что Питт «уже стар» для таких длинных волос и «выглядит глупо». Кто-то подчеркнул, что актеру «неплохо было бы принять душ». Один из юзеров вовсе написал, что Питт выглядит как бездомный.