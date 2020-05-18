Звезда «Кухни» рассказала о перенесенном коронавирусе

Мария Горбань рассказала в инстаграме о перенесенном коронавирусе. Актриса призналась, что, узнав о диагнозе, не хотела распространяться о здоровье в сети. Лишь справившись с инфекцией, она поделилась своей историей:
Я заболела три недели назад. С температурой и жутким выкручиванием всего тела. У меня начался кашель, и я, конечно же, побежала делать тест и КТ. Она показала воспаление легких 8%. На сегодняшний день я чувствую себя полноценно здоровым человеком, хотя запах не совсем еще чувствую.
Горбань отметила, переболела коронавирусом вместе со всей семьей. Актриса уточнила, что не знает, где могла подхватить инфекцию, так как соблюдала режим всеобщей самоизоляции на даче.
Мария Горбань — российская актриса театра и кино. Она известна зрителям ролями в сериалах «Кухня», «Любимцы», «Доктор Тырса», а также в фильмах «8 лучших свиданий» и «Бабушка легкого поведения 2».
Отметим, ранее стало известно, что от коронавируса также излечилась телеведущая Мария Ивакова.