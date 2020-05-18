Звезда «Кухни» рассказала о перенесенном коронавирусе

Я заболела три недели назад. С температурой и жутким выкручиванием всего тела. У меня начался кашель, и я, конечно же, побежала делать тест и КТ. Она показала воспаление легких 8%. На сегодняшний день я чувствую себя полноценно здоровым человеком, хотя запах не совсем еще чувствую.