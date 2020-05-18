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18 мая 2020, ТАССновость

Умерла режиссер популярных сериалов с Уизерспун и Энистон

Линн Шелтон было 54 года
Линн Шелтон | Источник: Legion-Media.ru

ТАСС, 17 мая. Американский режиссер, сценарист и продюсер Линн Шелтон умерла в США на 55-м году жизни. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter. Шелтон скончалась 15 мая от заболевания крови.

Актриса Риз Уизерспун, которая не раз работала вместе с Шелтон, опубликовала в инстаграме посвященный ей пост.

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Я счастлива, что мне довелось поработать с Линн над сериалами «Утреннее шоу» и «И повсюду тлеют пожары». Ее любили многие люди в мире кино. Память о ней продолжает жить в наших воспоминаниях о ярких днях, проведенных вместе на площадке, и в ее потрясающих фильмах.
Риз Уизерспун
7.2
Утреннее шоу
2019/США16+драма
Моя оценка

Линн Шелтон родилась 27 августа 1965 года в штате Огайо, а детство провела в Сиэтле (штат Вашингтон). Она пробовала себя в качестве режиссера, актрисы, сценариста и продюсера, сняла фильмы «И смех, и грех», «Сестра твоей сестры».

Наибольшую известность Шелтон приобрела благодаря режиссуре сериалов. Среди последних ее работ — мини-сериал «И повсюду тлеют пожары» с Риз Уизерспун, «Утреннее шоу» с Уизерспун и Дженнифер Энистон. Кроме того, постановщик принимала участие в создании шоу «Новенькая» и сняла фильм «Детка».

6.3
Детка
2014/США12+мелодрамакомедия
Моя оценка
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