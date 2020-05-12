Волкова, Гусева и Лазарев вместе снялись в сериале: первые фото

Телеканал «Россия 1» готовит к показу новый остросюжетный сериал Олега Фомина «Разбитое зеркало». Роли в многосерийной мелодраме исполнили Екатерина Гусева, Александр Лазарев, Екатерина Волкова, Алексей Макаров, Станислав Дужников, Владимир Гостюхин, Александр Головин, Мария Селянская.
Сериал рассказывает историю внешне благополучной семьи, в которой каждый скрывает свою зловещую тайну. Гусева рассказала о шоу:
Мне нравится, как держится интрига в сериале. Уверена, зритель будет вовлечен в историю, захочет думать, строить предположения и догадки, предвкушая развитие событий.
События «Разбитого зеркала» охватывают не один десяток лет. Интересно, что героев Лазарева и Волковой в молодости сыграли их дети. Дочь Волковой Валерия исполнила роль Елены в молодости, а Мирона сыграл сын Александра Лазарева Сергей.
Премьера сериала «Разбитое зеркало» на телеканале «Россия 1» состоится 18 мая в 21.20.