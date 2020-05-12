Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
10 фильмов
Платья, маяки, обряды: 10 самых необычных хорроров последних лет
50 фильмов
И уму, и сердцу: 50 идеальных фильмов для длинных выходных
35 фильмов
От драконов до миньонов: 35 отличных мультфильмов для всей семьи
30 фильмов
Фильмы-антистресс: 30 неспешных фильмов для созерцания
35 фильмов
На волю! 35 фильмов про побег, от которых сложно оторваться
7 телешоу
Размять мозги: 7 увлекательных телевикторин
10 телешоу
Выйти из карантина, не застряв в двери: 10 шоу о еде и красоте
15 сериалов
15 нескучных исторических сериалов со звездами кино
8 телешоу
Школа ремонта: 8 полезных шоу о том, как создать дом своей мечты
20 сериалов
Выходные по-корейски: 20 дорам на любой вкус

Дом

Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Какой магазин считается ближайшим?
Личный опыт: квартира для молодой пары с мебелью ИКЕА
12 мая 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Волкова, Гусева и Лазарев вместе снялись в сериале: первые фото

Многосерийная мелодрама «Разбитое зеркало» расскажет о семейных тайнах
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Телеканал «Россия 1» готовит к показу новый остросюжетный сериал Олега Фомина «Разбитое зеркало». Роли в многосерийной мелодраме исполнили Екатерина Гусева, Александр Лазарев, Екатерина Волкова, Алексей Макаров, Станислав Дужников, Владимир Гостюхин, Александр Головин, Мария Селянская.

Сериал рассказывает историю внешне благополучной семьи, в которой каждый скрывает свою зловещую тайну. Гусева рассказала о шоу:

Мне нравится, как держится интрига в сериале. Уверена, зритель будет вовлечен в историю, захочет думать, строить предположения и догадки, предвкушая развитие событий.
Екатерина Гусева

События «Разбитого зеркала» охватывают не один десяток лет. Интересно, что героев Лазарева и Волковой в молодости сыграли их дети. Дочь Волковой Валерия исполнила роль Елены в молодости, а Мирона сыграл сын Александра Лазарева Сергей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Премьера сериала «Разбитое зеркало» на телеканале «Россия 1» состоится 18 мая в 21.20.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Алексей Макаров
Олег Фомин
Узница Варнава, акция памяти: яркие моменты «Танцев со звездами»
Екатерина Гусева
Екатерина Волкова
Жанна Бадоева в своем шоу покажет Италию в период пандемии
Александр Головин
Мария Селянская
Зрители вернули Дарью Мороз в шоу «Танцы со звездами»
Владимир Гостюхин
Станислав Дужников
Бузова и Лолита пришли на «Сегодня вечером» во время пандемии
Александр Лазарев-мл.
Разбитое зеркало
Яценко и Маковецкий играют Ивана Грозного: первые кадры
Уварова побрилась налысо ради роли в сериале про эпидемию
22-летняя дочь Майкла Джексона сыграет Иисуса в новом фильме
Милла Йовович высказалась об успехах дочери в кино
Сергей Лазарев спел в костюме динозавра
4-летняя дочь Ксении Бородиной хочет стать ведущей «Дома 2»
Бузова и Лолита вместе снялись в шоу «Студия Союз»
Василиса Володина отказалась сниматься в «Давай поженимся!»
81-летняя Федосеева-Шукшина не сдержала слез в шоу Кудрявцевой
Мороз, Варнава и Малахов в первом выпуске «Танцев со звездами»
Участница детского «Голоса» устроила Гагариной истерику в эфире
Режиссер назвал катастрофой остановку съемок фильма с Безруковым
Анатолий Вассерман сыграл самого себя в популярном сериале
«Первый» покажет «Ищейку 4», где Банщикова снялась с дочкой
Бузова пришла на шоу к Летучей вместе с возлюбленным
Николай Фоменко озадачил поклонников своим неожиданным образом
Варнава, Ивакова, Порошина в «Танцах со звездами»: первые фото
Кристина Асмус показала себя в образе девушки из видеочата
Бледанс и Валуев снимаются в сериале с Галустяном: первые фото
Кино на карантине: главные новости за неделю
Микки Рурк и другие звезды застряли в Латвии из-за карантина
«Вот она — правда»: Успенская разоблачила шоу «Пусть говорят»
Съемки «Бэтмена» с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
Хэнкс на карантине, Йовович-младшая в Marvel: киноновости недели
Елена Летучая стала ведущей семейного шоу: первые фото со съемок
Мария Миронова снялась в сериале про выигрыш в лотерею
Бонд откладывается, Шерлок приезжает в Россию: новости недели
Усатова ищет невесту Аверину в новом сериале: фото со съемок
Тарасова и Стычкин играют пару: фото со съемок новой комедии
Матвеев — Шерлок, Богомолов — злодей: фото со съемок сериала
Водонаева, Бледанс, Безрукова на премьере с Биковичем
Киркоров, Басков и Кудрявцева снимаются вместе: видео с площадки
Дитковските снимается в новом сериале вместе с Хабенским
Валерия, Киркоров, Тодоренко и яйцо: как снимали шоу «Маска»
Вилкова, Акиньшина и другие звезды с детьми на премьере «Вперед»
Асмус в «Булках», Яковлева в форме: киноновости недели
Бен Аффлек стал блондином для новой роли
Мэрил Стрип удивила новым цветом волос на съемках
Милош Бикович рассказал, почему не хотел играть Магомаева
7-летний сын Прилучного показал фото со съемок
Ревва поддержал 12-летнюю дочь на премьере мультфильма
58-летняя Елена Яковлева снова снимается в форме
Из-за коронавируса прерваны съемки фильма «Миссия невыполнима 7»
Счастье в конверте: как снимали необычное кино без участия звезд
Сябитова, Гагарина, бойфренд Бузовой вместе снялись в телешоу
Сцену с дочерью Бодрова-мл. вырезали из ее первого фильма
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Новости
Причину уязвимости мужчин перед COVID-19 нашли у них в крови Ученые предполагают, что все дело в концентрации частиц белка ACE2, которых у мужчин гораздо больше, чем у женщин
Популярные темы на «Детях»
ковид. реальность 204
Выплаты на детей, вопрос! 197
Интересуюсь... 193
Кто на сколько выглядит? 170
Леди
Быть сильной как фигуристка: зарядка от 41-летней Ирины Слуцкой Смотри видео с упражнениями от известной спортсменки.
Hi-Tech
Сторонники теории заговора о коронавирусе начали нападать на людей Сторонники теории заговора начали нападать на инженеров
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Расписание и билеты
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь