Волкова, Гусева и Лазарев вместе снялись в сериале: первые фото

Сериал рассказывает историю внешне благополучной семьи, в которой каждый скрывает свою зловещую тайну. Гусева рассказала о шоу:

Мне нравится, как держится интрига в сериале. Уверена, зритель будет вовлечен в историю, захочет думать, строить предположения и догадки, предвкушая развитие событий.

События «Разбитого зеркала» охватывают не один десяток лет. Интересно, что героев Лазарева и Волковой в молодости сыграли их дети. Дочь Волковой Валерия исполнила роль Елены в молодости, а Мирона сыграл сын Александра Лазарева Сергей.