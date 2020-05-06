Звезды «Мстителей» воссоединились на онлайн-церемонии

МОСКВА, 4 мая — РИА «Новости». Кабельный телеканал Nickelodeon объявил лауреатов ежегодной молодежной премии Kids' Choice Awards. Из-за вспышки коронавируса церемонию отложили примерно на шесть недель и провели онлайн. Ведущей была актриса Виктория Джастис, сообщает Variety.
В номинации «Любимый фильм» награду забрал блокбастер Marvel «Мстители: Финал». Во время трансляции исполнители главных ролей фильма вышли на связь, чтобы поблагодарить зрителей. Появление на экранах Роберта Дауни-мл., Криса Эванса, Криса Хемсворта, Скарлетт Йоханссон, Марка Руффало и Джереми Реннера стало одним из самых ярких моментов церемонии.
Звезда мюзикла «Наследники 3» Дав Камерон стала «Любимой актрисой», а Дуэйн Джонсон («Джуманджи: Новый уровень» и «Форсаж: Хоббс и Шоу») — «Любимым актером». Популярная мистическая драма Netflix «Очень странные дела» получила сразу две награды: «Любимый семейный сериал» и «Любимая телевизионная актриса» — Милли Бобби Браун. «Любимым супергероем» выбрали Человека-паука в исполнении Тома Холланда, а «Холодное сердце 2» назвали «Любимым анимационным фильмом».
В номинациях, связанных с музыкальными достижениями, обладателями статуэток стали: Ариана Гранде («Любимая певица»), Шон Мендес («Любимый певец»), BTS («Любимая группа») и другие.
Церемонию вручения премии Kids' Choice Awards проводят с 1988 года. Лауреатов определяют по результатам голосования зрителей телеканала Nickelodeon.