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6 мая 2020, РИА Новостиновость

Звезды «Мстителей» воссоединились на онлайн-церемонии

Премию Kids' Choice Awards из-за коронавируса провели в новом формате
Скарлетт Йоханссон и Джереми Реннер в фильме «Мстители: Финал»

МОСКВА, 4 мая — РИА «Новости». Кабельный телеканал Nickelodeon объявил лауреатов ежегодной молодежной премии Kids' Choice Awards. Из-за вспышки коронавируса церемонию отложили примерно на шесть недель и провели онлайн. Ведущей была актриса Виктория Джастис, сообщает Variety.

В номинации «Любимый фильм» награду забрал блокбастер Marvel «Мстители: Финал». Во время трансляции исполнители главных ролей фильма вышли на связь, чтобы поблагодарить зрителей. Появление на экранах Роберта Дауни-мл., Криса Эванса, Криса Хемсворта, Скарлетт Йоханссон, Марка Руффало и Джереми Реннера стало одним из самых ярких моментов церемонии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Звезда мюзикла «Наследники 3» Дав Камерон стала «Любимой актрисой», а Дуэйн ДжонсонДжуманджи: Новый уровень» и «Форсаж: Хоббс и Шоу») — «Любимым актером». Популярная мистическая драма Netflix «Очень странные дела» получила сразу две награды: «Любимый семейный сериал» и «Любимая телевизионная актриса» — Милли Бобби Браун. «Любимым супергероем» выбрали Человека-паука в исполнении Тома Холланда, а «Холодное сердце 2» назвали «Любимым анимационным фильмом».

В номинациях, связанных с музыкальными достижениями, обладателями статуэток стали: Ариана Гранде («Любимая певица»), Шон Мендес («Любимый певец»), BTS («Любимая группа») и другие.

Церемонию вручения премии Kids' Choice Awards проводят с 1988 года. Лауреатов определяют по результатам голосования зрителей телеканала Nickelodeon.

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