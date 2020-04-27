Питт в образе ученого раскритиковал слова Трампа о коронавирусе

Брэд Питт в шоу «Субботним вечером в прямом эфире»

Брэд Питт принял участие в шоу «Субботним вечером в прямом эфире», запись которого проходила дистанционно. Актер сыграл известного американского ученого и инфекциониста Энтони Фаучи и прокомментировал противоречивые слова президента США Дональда Трампа о коронавирусе.

Так, Питт в образе Фаучи дал некоторые пояснения к цитате лидера Соединенных Штатов о том, что вакцина от коронавируса появится «довольно скоро»:

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«Довольно скоро» — это интересная формулировка. «Довольно скоро» относительно всей истории Земли? Пожалуй, да, если так рассуждать, вакцина и правда появится быстро. Но если вы скажете другу: «Я довольно скоро приду», а сами появитесь через полтора года, ваш друг будет довольно сильно взбешен, не правда ли?

На заявления Трампа о том, что для борьбы с коронавирусом можно делать инъекции антисептиков или использовать ультрафиолет, Питт в образе Фаучи закрыл лицо ладонью и извинился, что потрогал лицо.

В конце скетча Питт снял парик и очки и поблагодарил Фаучи за его «спокойствие и последовательность в это непростое время», а также всех медиков и их семьи — за работу. Отметим, Фаучи ранее в шутку признавался в интервью CNN, что хотел бы, чтобы в «Субботним вечером в прямом эфире» его сыграл именно Питт.