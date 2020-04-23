Бузова и Лолита пришли на «Сегодня вечером» во время пандемии

На съемках нового выпуска передачи «Сегодня вечером», которую ведет на «Первом канале» Максим Галкин, прошла запись концерт певицы Лолиты Милявской. В студии в качестве гостя также побывала ведущая «Дома 2» и исполнительница Ольга Бузова.
В инстаграме Лолита поблагодарила команду шоу за возможность спеть на съемках и подчеркнула:
Мы встретились на «Первом канале» у Макса Галкина, предварительно сдав анализы на вирус благодаря центру Лены Малышевой. Все здоровы, слава богу.
Певица добавила, что все, кто находился на съемках, соблюдали социальную дистанцию, необходимую из-за пандемии коронавируса.
По словам Милявской, запись подобного концерта прошла в эфире «Сегодня вечером» впервые. «Не могу не поблагодарить лично Константина Львовича Эрнста за то, что разрешил нам этот эксперимент. Все секреты раскрывать не буду!» — добавила она.
Бузова, в свою очередь, показала в инстаграме ролик, где запечатлена вместе с Лолитой за кулисами шоу:
В студии субботней программы «Сегодня вечером» собираются звездные гости. В эфире показывают интересные малоизвестные кадры, которые позволяют взглянуть на кумиров с неожиданной стороны. Шоу ведут Юлия Меньшова и Максим Галкин, которые пришли на смену Андрею Малахову.
В эфир «Первого канала» передача с концертом Лолиты выйдет 25 апреля.