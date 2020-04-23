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23 апреля 2020, Кино Mail.ruновость

Бузова и Лолита пришли на «Сегодня вечером» во время пандемии

Перед съемками все участники выпуска сдали тесты на коронавирус

На съемках нового выпуска передачи «Сегодня вечером», которую ведет на «Первом канале» Максим Галкин, прошла запись концерт певицы Лолиты Милявской. В студии в качестве гостя также побывала ведущая «Дома 2» и исполнительница Ольга Бузова.

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В инстаграме Лолита поблагодарила команду шоу за возможность спеть на съемках и подчеркнула:

Мы встретились на «Первом канале» у Макса Галкина, предварительно сдав анализы на вирус благодаря центру Лены Малышевой. Все здоровы, слава богу.
Лолита Милявская

Певица добавила, что все, кто находился на съемках, соблюдали социальную дистанцию, необходимую из-за пандемии коронавируса.

По словам Милявской, запись подобного концерта прошла в эфире «Сегодня вечером» впервые. «Не могу не поблагодарить лично Константина Львовича Эрнста за то, что разрешил нам этот эксперимент. Все секреты раскрывать не буду!» — добавила она.

Бузова, в свою очередь, показала в инстаграме ролик, где запечатлена вместе с Лолитой за кулисами шоу:

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В студии субботней программы «Сегодня вечером» собираются звездные гости. В эфире показывают интересные малоизвестные кадры, которые позволяют взглянуть на кумиров с неожиданной стороны. Шоу ведут Юлия Меньшова и Максим Галкин, которые пришли на смену Андрею Малахову.

В эфир «Первого канала» передача с концертом Лолиты выйдет 25 апреля.

Бузова и Лолита вместе снялись в шоу «Студия Союз»
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