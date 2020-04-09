Бузова и Лолита вместе снялись в шоу «Студия Союз»

Лолита Милявская и Ольга Бузова стали героинями юбилейного — сотого — выпуска комедийно-музыкального шоу «Студия Союз», в котором звезды соревнуются между собой, проверяя знания российской эстрады. Лолита и Бузова шутили, знакомились с выдуманными музыкальными стилями, угадывали песни из репертуара друг друга.
Мне так понравилось, когда Оля пела свою песню. Это было здорово! Так мало кто может. <...> Признаюсь, я слушаю Олю, я ее подписчица, я ее лайкаю и слежу за всем тем, что она выпускает. Но иногда я ей изменяю с Билли Айлиш.
В финале выпуска — в рамках конкурса «Вы орете великолепно» — Лолита и Бузова «прокричали» один из хитов Ольги. По словам Бузовой, она получила искреннее удовольствие от съемок:
Мы не только реально кайфовали, дурачились, но еще и угадывали. И здорово, что Лолите понравилось, как я орала. Не знаю, кто может быть круче нас. Мы — это сливки, как две вишенки на торте.
Комедийно-музыкальное шоу «Студия Союз» выходит на ТНТ с 2017 года. Шоу объединяет юмор, музыку и импровизации и иронизирует над поп-хитами.
Выпуск с Бузовой и Лолитой выйдет в эфир 9 апреля в 21.00.