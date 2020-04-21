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21 апреля 2020, РИА Новостиновость

СМИ узнали, о чем будет третья часть «Холодного сердца»

Как сообщают источники, работа над продолжением истории уже началась
Кадр из мультфильма «Холодное сердце»

СМИ узнали, что в кинокомпании Walt Disney Pictures работают над третьей частью анимационного фильма «Холодное сердце», сообщает портал We got this covered.

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Как рассказал источник изданию, новая история будет посвящена родителям Анны и Эльзы: королю Агнарру и королеве Идуне, которые правят вымышленным государством Эренделл.

По словам инсайдера, режиссеры вернут этих персонажей после того, как они в первой части попали в страшный шторм и погибли. Узнав о том, что мама и папа живы, сестры отправляются на их поиски.

Другие подробности пока неизвестны. На студии официальных заявлений не делали.

Мультфильм «Холодное сердце» вышел в 2013 году. Лента заработала более $1,2 млрд и стала лауреатом двух премий «Оскар». Премьера второй части состоялась в 2019-м, картина получила в мировом прокате $1,4 млрд.

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