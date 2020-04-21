СМИ узнали, о чем будет третья часть «Холодного сердца»

Как рассказал источник изданию, новая история будет посвящена родителям Анны и Эльзы: королю Агнарру и королеве Идуне, которые правят вымышленным государством Эренделл.

По словам инсайдера, режиссеры вернут этих персонажей после того, как они в первой части попали в страшный шторм и погибли. Узнав о том, что мама и папа живы, сестры отправляются на их поиски.