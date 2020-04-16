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16 апреля 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Агата Муцениеце стала участницей юмористического шоу

Актриса пробует себя в новом амплуа
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10
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31-летняя Агата Муцениеце приняла участие в съемках нового юмористического шоу «Дом культуры и смеха», который готовится к показу на канале «Россия 1». В рамках проекта артисты будут выходить на сцену и разыгрывать различные скетчи — от бытовых до политических.

Помимо Агаты, участниками шоу стали Юлианна Караулова, Прохор Шаляпин, Елена Степаненко, Антон Лирник и другие. Ведет передачу Дмитрий Колчин, экс-участник КВН.

Напомним, Муцениеце ведет шоу «Голос. Дети» на «Первом канале» вместе с Дмитрием Нагиевым. На счету актрисы — роли в фильмах и сериалах «Тобол», «Живой», «Не в парнях счастье», «Закрытая школа», «Геймеры», «Гражданский брак». После восьми лет брака с актером Павлом Прилучным, с которым у нее двое детей, в 2020 году актриса объявила о разводе

Премьера шоу «Дом культуры и смеха» состоится 24 апреля в 21.00.

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