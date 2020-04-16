Агата Муцениеце стала участницей юмористического шоу

31-летняя Агата Муцениеце приняла участие в съемках нового юмористического шоу «Дом культуры и смеха», который готовится к показу на канале «Россия 1». В рамках проекта артисты будут выходить на сцену и разыгрывать различные скетчи — от бытовых до политических.
Помимо Агаты, участниками шоу стали Юлианна Караулова, Прохор Шаляпин, Елена Степаненко, Антон Лирник и другие. Ведет передачу Дмитрий Колчин, экс-участник КВН.
Напомним, Муцениеце ведет шоу «Голос. Дети» на «Первом канале» вместе с Дмитрием Нагиевым. На счету актрисы — роли в фильмах и сериалах «Тобол», «Живой», «Не в парнях счастье», «Закрытая школа», «Геймеры», «Гражданский брак». После восьми лет брака с актером Павлом Прилучным, с которым у нее двое детей, в 2020 году актриса объявила о разводе.
Премьера шоу «Дом культуры и смеха» состоится 24 апреля в 21.00.