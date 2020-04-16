Агата Муцениеце стала участницей юмористического шоу

31-летняя Агата Муцениеце приняла участие в съемках нового юмористического шоу «Дом культуры и смеха», который готовится к показу на канале «Россия 1». В рамках проекта артисты будут выходить на сцену и разыгрывать различные скетчи — от бытовых до политических.