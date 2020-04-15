Макконахи нарядился ковбоем и устроил охоту на коронавирус

Я — охотник за головами Бобби Бандито, но вы можете звать меня Бобби Би. Сейчас самое время поймать убийцу, ведь у нас еще много дел в жизни.

Актер продемонстрировал, как сделать маску из банданы, фильтра для кофе и двух резинок, и объявил челлендж по созданию самой крутой маски. Макконахи также напомнил, как важно во время пандемии оставаться дома, и призвал надевать средства защиты в случае вынужденного выхода на улицу. В ролике звучит музыка, типичная для вестернов.