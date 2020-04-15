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15 апреля 2020, Кино Mail.ruновость

Макконахи нарядился ковбоем и устроил охоту на коронавирус

Актер напомнил поклонникам, что не стоит лишний раз выходить из дома во время пандемии

50-летний Мэттью Макконахи снял шуточный ролик, где примерил образ охотника за головами Бобби Бандито и призвал поймать жестокого убийцу — коронавирус.

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В видео, размещенном в инстаграме, актер обратился к зрителям:

Я — охотник за головами Бобби Бандито, но вы можете звать меня Бобби Би. Сейчас самое время поймать убийцу, ведь у нас еще много дел в жизни.
Мэттью Макконахи
Что полезно знать
Если сидишь дома

Актер продемонстрировал, как сделать маску из банданы, фильтра для кофе и двух резинок, и объявил челлендж по созданию самой крутой маски. Макконахи также напомнил, как важно во время пандемии оставаться дома, и призвал надевать средства защиты в случае вынужденного выхода на улицу. В ролике звучит музыка, типичная для вестернов.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения в марте объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. В настоящее время США занимают первое место по количеству заболевших.

Мэттью Макконахи играл в фильмах «Время убивать», «Линкольн для адвоката», «Далласский клуб покупателей», «Море соблазна», «Белый парень Рик», «Золото», «Пляжный бездельник», «Джентльмены», сериале «Настоящий детектив». У актера есть «Оскар» и «Золотой глобус».

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