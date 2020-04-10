4-летняя дочь Ксении Бородиной хочет стать ведущей «Дома 2»

Дочь Ксении Бородиной, 4-летняя Теона, выразила желание пойти по стопам матери и стать ведущей реалити-шоу «Дом 2».
О планах сестры рассказала старшая дочь Бородиной — Маруся. Ролик с девочкой появился в инстаграм-сториз Ксении, слова Маруси приводит StarHit:
Мы с Теей разговаривали, и она сказала, что хочет работать ведущей там же, где и мама.
Саму Бородину такое признание не удивило. По словам ведущей, дочь вполне может заменить ее на проекте, когда вырастет.
Шоу «Дом 2», где участники ищут себе пару и строят отношения, выходит в эфир уже 15 лет. В СМИ не раз поднималась тема закрытия скандального проекта, однако программа продолжает собирать у экрана тысячи зрителей.
Бородина ведет передачу вместе с Ольгой Бузовой и Ольгой Орловой. Также им помогают экс-участники программы.