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10 апреля 2020, Кино Mail.ruновость

4-летняя дочь Ксении Бородиной хочет стать ведущей «Дома 2»

Телеведущая оценила возможности Теоны занять ее место на проекте

Дочь Ксении Бородиной, 4-летняя Теона, выразила желание пойти по стопам матери и стать ведущей реалити-шоу «Дом 2».

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О планах сестры рассказала старшая дочь Бородиной — Маруся. Ролик с девочкой появился в инстаграм-сториз Ксении, слова Маруси приводит StarHit:

Мы с Теей разговаривали, и она сказала, что хочет работать ведущей там же, где и мама.

Саму Бородину такое признание не удивило. По словам ведущей, дочь вполне может заменить ее на проекте, когда вырастет.

Шоу «Дом 2», где участники ищут себе пару и строят отношения, выходит в эфир уже 15 лет. В СМИ не раз поднималась тема закрытия скандального проекта, однако программа продолжает собирать у экрана тысячи зрителей.

1.6
Дом 2
2004/Россия18+реалити-шоу
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Бородина ведет передачу вместе с Ольгой Бузовой и Ольгой Орловой. Также им помогают экс-участники программы.

6
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Ксения Бородина
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