Мороз, Варнава и Малахов в первом выпуске «Танцев со звездами»

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На телеканале «Россия 1» стартовал одиннадцатый сезон популярного развлекательного шоу «Танцы со звездами», в котором за звание лучшего танцора соревнуются самые яркие деятели кино, театра, телевидения и шоу-бизнеса. Ведущим проекта стал Андрей Малахов.

Тройка лидеров

Екатерина Варнава и Денис Тагинцев, представившие на суд жюри самбу на тему курортного романа, получили наивысшую оценку среди всех участников — 34 балла. Лидерами первой недели также стали Иван Стебунов в паре с Инной Свечниковой и Алена Бабенко с Максимом Петровым, заработавшие по 32 балла и разделившие вторую и третью строчку в турнирной таблице.

Аутсайдеры первого выпуска

Меньше всего жюри понравилось выступление Петра Романова и Марии Смольниковой, которые исполнили пасадобль и заработали 29 баллов. Несмотря на это, пара не покинула проект.

По решению жюри, на этот раз в шоу остались все участники. Однако в следующем выпуске тандем, набравший наименьшее количество баллов по итогам двух выступлений, попрощается с конкурсом.

Оценивали выступления участников артист балета Николай Цискаридзе, телеведущая Дарья Златопольская, актер, режиссер и хореограф Егор Дружинин и участник проекта «Танцы» Игорь Рудник.

«Танцы со звездами» — это аналог британского проекта Strictly Come Dancing. Российская версия стартовала в 2006 году.