Мороз, Варнава и Малахов в первом выпуске «Танцев со звездами»

На телеканале «Россия 1» стартовал одиннадцатый сезон популярного развлекательного шоу «Танцы со звездами», в котором за звание лучшего танцора соревнуются самые яркие деятели кино, театра, телевидения и шоу-бизнеса. Ведущим проекта стал Андрей Малахов.
Тройка лидеров
Состязание открыл вальс в исполнении Марии Порошиной и Евгения Раева. Также на паркете в первом выпуске выступили Дарья Мороз и Святослав Герасимов, Андрей Соколов и Екатерина Осипова, Елена Летучая и Влад Вардин, Артем Ткаченко и Валерия Семенова, Мария Ивакова и Евгений Папунаишвили, Александр Молочников и Анастасия Мельникова, Андрей Чернышов и Анна Мельникова.
Екатерина Варнава и Денис Тагинцев, представившие на суд жюри самбу на тему курортного романа, получили наивысшую оценку среди всех участников — 34 балла. Лидерами первой недели также стали Иван Стебунов в паре с Инной Свечниковой и Алена Бабенко с Максимом Петровым, заработавшие по 32 балла и разделившие вторую и третью строчку в турнирной таблице.
Аутсайдеры первого выпуска
Меньше всего жюри понравилось выступление Петра Романова и Марии Смольниковой, которые исполнили пасадобль и заработали 29 баллов. Несмотря на это, пара не покинула проект.
Оценивали выступления участников артист балета Николай Цискаридзе, телеведущая Дарья Златопольская, актер, режиссер и хореограф Егор Дружинин и участник проекта «Танцы» Игорь Рудник.
«Танцы со звездами» — это аналог британского проекта Strictly Come Dancing. Российская версия стартовала в 2006 году.
Новый сезон шоу продолжит выходить на телеканале «Россия 1» по воскресеньям в 17.30.