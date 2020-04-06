Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
20 сериалов
Выходные по-корейски: 20 дорам на любой вкус
15 сериалов
15 отличных новых сериалов, которые можно посмотреть онлайн
20 сериалов
Почемучкам и не только: развивающие мультфильмы для детей
15 сериалов
Скучающим дома: познавательные документальные сериалы
20 сериалов
Психотерапевт Кидман, юрист Бланшетт: главные сериалы весны 2020
15 фильмов
Разлученные: 15 трогательных мелодрам про любовь на расстоянии
30 фильмов
Все будет хорошо: фильмы про то, как преодолеть жизненный кризис
25 фильмов
Увидеть мир: 25 ярких фильмов, которые заменят вам путешествия
50 фильмов
Что смотреть на карантине: 50 фильмов, которые вы еще не видели
20 фильмов
Маленькие радости: 20 фильмов о том, каким бывает счастье

Дом

Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Как выглядит дом дизайнера интерьеров?
6 апреля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Мороз, Варнава и Малахов в первом выпуске «Танцев со звездами»

В эфир вышел первый выпуск нового сезона популярного шоу
30
фотографий
30
фотографий
30
фотографий

На телеканале «Россия 1» стартовал одиннадцатый сезон популярного развлекательного шоу «Танцы со звездами», в котором за звание лучшего танцора соревнуются самые яркие деятели кино, театра, телевидения и шоу-бизнеса. Ведущим проекта стал Андрей Малахов.

Тройка лидеров

Состязание открыл вальс в исполнении Марии Порошиной и Евгения Раева. Также на паркете в первом выпуске выступили Дарья Мороз и Святослав Герасимов, Андрей Соколов и Екатерина Осипова, Елена Летучая и Влад Вардин, Артем Ткаченко и Валерия Семенова, Мария Ивакова и Евгений Папунаишвили, Александр Молочников и Анастасия Мельникова, Андрей Чернышов и Анна Мельникова.

Екатерина Варнава и Денис Тагинцев, представившие на суд жюри самбу на тему курортного романа, получили наивысшую оценку среди всех участников — 34 балла. Лидерами первой недели также стали Иван Стебунов в паре с Инной Свечниковой и Алена Бабенко с Максимом Петровым, заработавшие по 32 балла и разделившие вторую и третью строчку в турнирной таблице.

Новость
Варнава, Ивакова, Порошина в «Танцах со звездами»: первые фото

Аутсайдеры первого выпуска

Меньше всего жюри понравилось выступление Петра Романова и Марии Смольниковой, которые исполнили пасадобль и заработали 29 баллов. Несмотря на это, пара не покинула проект.

По решению жюри, на этот раз в шоу остались все участники. Однако в следующем выпуске тандем, набравший наименьшее количество баллов по итогам двух выступлений, попрощается с конкурсом.

Оценивали выступления участников артист балета Николай Цискаридзе, телеведущая Дарья Златопольская, актер, режиссер и хореограф Егор Дружинин и участник проекта «Танцы» Игорь Рудник.

«Танцы со звездами» — это аналог британского проекта Strictly Come Dancing. Российская версия стартовала в 2006 году.

Новый сезон шоу продолжит выходить на телеканале «Россия 1» по воскресеньям в 17.30.

Поделиться с друзьями!
Смотрите также
Александр Молочников
Елена Летучая
Участница детского «Голоса» устроила Гагариной истерику в эфире
Иван Стебунов
Алена Бабенко
Режиссер назвал катастрофой остановку съемок фильма с Безруковым
Дарья Мороз
Артем Ткаченко
25 лет «Первому»: главные лица канала – от Листьева до Гузеевой
Екатерина Варнава
Андрей Малахов
Сменившая имидж Елена Степаненко запускает шоу: первые кадры
Мария Порошина
Петр Романов
Анатолий Вассерман сыграл самого себя в популярном сериале
Николай Цискаридзе
Танцы со звездами
«Первый» покажет «Ищейку 4», где Банщикова снялась с дочкой
Егор Дружинин
Мария Ивакова
Арзамасова, Харламов и другие призвали сидеть дома и смотреть ТВ
Андрей Соколов
Андрей Чернышов
Заразившийся коронавирусом Лещенко в марте был на шоу Малахова
Бузова пришла на шоу к Летучей вместе с возлюбленным
Николай Фоменко озадачил поклонников своим неожиданным образом
Варнава, Ивакова, Порошина в «Танцах со звездами»: первые фото
Кристина Асмус показала себя в образе девушки из видеочата
Бледанс и Валуев снимаются в сериале с Галустяном: первые фото
Кино на карантине: главные новости за неделю
Микки Рурк и другие звезды застряли в Латвии из-за карантина
Съемки «Бэтмена» с Паттинсоном приостановили из-за коронавируса
Хэнкс на карантине, Йовович-младшая в Marvel: киноновости недели
Елена Летучая стала ведущей семейного шоу: первые фото со съемок
Мария Миронова снялась в сериале про выигрыш в лотерею
Лазарев расплакался на съемках телешоу
Бонд откладывается, Шерлок приезжает в Россию: новости недели
Усатова ищет невесту Аверину в новом сериале: фото со съемок
Тарасова и Стычкин играют пару: фото со съемок новой комедии
Матвеев — Шерлок, Богомолов — злодей: фото со съемок сериала
Киркоров, Басков и Кудрявцева снимаются вместе: видео с площадки
Дитковските снимается в новом сериале вместе с Хабенским
Валерия, Киркоров, Тодоренко и яйцо: как снимали шоу «Маска»
Асмус в «Булках», Яковлева в форме: киноновости недели
Бен Аффлек стал блондином для новой роли
Мэрил Стрип удивила новым цветом волос на съемках
Милош Бикович рассказал, почему не хотел играть Магомаева
7-летний сын Прилучного показал фото со съемок
Ревва поддержал 12-летнюю дочь на премьере мультфильма
58-летняя Елена Яковлева снова снимается в форме
Из-за коронавируса прерваны съемки фильма «Миссия невыполнима 7»
Счастье в конверте: как снимали необычное кино без участия звезд
Сябитова, Гагарина, бойфренд Бузовой вместе снялись в телешоу
Сцену с дочерью Бодрова-мл. вырезали из ее первого фильма
Стало известно, кто сыграет Ивана Грозного на ТВ: первые фото
Ксения Собчак снялась в новом сериале своего мужа
Ривз и Мосс снова снимаются вместе 17 лет спустя
Усатый Нагиев играет сурового отца в комедии: первые фото
Прилучный получил главную роль в новом фильме Бекмамбетова
Анна Хилькевич показала себя в форме на съемках
Елена Степаненко станет ведущей нового шоу
Прыжок с небоскреба: появились кадры со съемок новой «Матрицы»
«Сваты» вернулись, «Паразиты» победили: киноновости недели
Самбурская на троне: первые фото со съемок шоу «Битва престолов»
Режиссер показал Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена на съемках
«Квартет И» приступил к съемкам «Громкой связи» с Мироновой
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Новости
Морские черепахи оккупировали опустевшие пляжи Индии (фото) Во время пандемии коронавируса на улицах городов появились дикие животные, в каналах Венеции плавают лебеди и дельфины, а вот опустевшие пляжи облюбовали черепахи
Дети
Как жить без свежего воздуха и солнца: отвечает врач Какие проблемы могут возникнуть у детей, которые долго не выходят на улицу?
Леди
Помолодевшая Надежда Бабкина очаровала поклонников новым фото 70-летняя певица поделилась кадром яркой фотосессии.
Hi-Tech
Самый дорогой смартфон в России: будущее наступило? Будущее уже тут!
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Расписание и билеты
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь