Звезда «Дэдпула» станет рыцарем в экранизации популярной игры

Канадско-американский актер Райан Рейнольдс может сняться в экранизации популярной игры 1983 года — Dragon's Lair («Логово дракона»), передает The Hollywood Reporter. Фильм выйдет на платформе Netflix.

Сообщается, что в настоящее время актер ведет переговоры по поводу участия в проекте. Предполагается, что Рейнольдс не только исполнит в ленте роль, но и выступит в качестве продюсера.

Согласно сюжету видеоигры, рыцарь по имени Дирк Бесстрашный должен спасти принцессу Дафну от злого дракона Синга и волшебника Мордрока. Примечательно, что «Логово дракона» появлялась в сериале Netflix «Очень странные дела», события которого разворачиваются в 1980-х.