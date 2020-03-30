Звезда «Дэдпула» станет рыцарем в экранизации популярной игры

Канадско-американский актер Райан Рейнольдс может сняться в экранизации популярной игры 1983 года — Dragon's Lair («Логово дракона»), передает The Hollywood Reporter. Фильм выйдет на платформе Netflix.
Согласно сюжету видеоигры, рыцарь по имени Дирк Бесстрашный должен спасти принцессу Дафну от злого дракона Синга и волшебника Мордрока. Примечательно, что «Логово дракона» появлялась в сериале Netflix «Очень странные дела», события которого разворачиваются в 1980-х.
Напомним, Райан Рейнольдс получил первую известность после выхода фильма «Король вечеринок». После этого снимался в фильмах «Свадебная вечеринка», «Ужас Амитивилля», «Козырные тузы». Но настоящий прорыв в его карьере случился благодаря роли супергероя Дэдпула, о приключениях которого снято два фильма — в 2016 году на экраны вышел первый «Дэдпул», в 2018-м состоялась премьера ленты «Дэдпул 2». Сейчас идет работа над третьим фильмом серии.