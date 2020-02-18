Елена Степаненко станет ведущей нового шоу

Елена Степаненко в эфире «России 1»

Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического шоу, сообщает «Собеседник». По данным издания, актриса в течение долгого времени отказывалась от предложений различных телеканалов, однако в итоге дала согласие на участие в новом проекте «России 1».

Детали концепции программы пока не раскрываются. Известно лишь то, что она будет юмористической. Дата премьеры неизвестна, однако старт шоу запланирован, как пишет портал, «на ближайшее время».