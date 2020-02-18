Елена Степаненко станет ведущей нового шоу

Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического шоу, сообщает «Собеседник». По данным издания, актриса в течение долгого времени отказывалась от предложений различных телеканалов, однако в итоге дала согласие на участие в новом проекте «России 1».
Детали концепции программы пока не раскрываются. Известно лишь то, что она будет юмористической. Дата премьеры неизвестна, однако старт шоу запланирован, как пишет портал, «на ближайшее время».
Елена Степаненко в 2018 году развелась с юмористом Евгением Петросяном. Вместе с мужем она ранее принимала участие в передачах «Смехопанорама», «Юмор! Юмор! Юмор!», «Петросян-шоу». Одним из самых известных шоу с участием Петросяна и Степаненко было «Кривое зеркало».