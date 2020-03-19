Юлия Высоцкая объяснила, почему не моет руки в эфире «Едим дома»

Человек автоматически забывает, что это снимается программа, что есть стоп-мотор, поехали опять, остановилась, помыла руки, как тесто слепила, помыла руки после того, как курицу нашпиговала, помыла руки, прежде чем начала готовить. Все это в кадр не входит. Я миллион раз говорила, что, если бы мытье рук входило в кадр, то программа была бы не 24 минуты, а 124 минуты.