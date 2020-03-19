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19 марта 2020, Кино Mail.ruновость

Юлия Высоцкая объяснила, почему не моет руки в эфире «Едим дома»

Вопрос, волнующий зрителей уже 17 лет, обострился на фоне пандемии коронавируса
Юлия Высоцкая | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Юлия Высоцкая является бессменной ведущей кулинарного шоу «Едим дома». Оригинальный формат передачи нравится зрителям и привлекает их внимание уже около 17 лет.

Тем не менее, ведущую не раз обвиняли в том, что в программе не показывается, моет ли она руки. В настоящее время, на фоне пандемии коронавируса, вопрос мытья рук стал особенно актуальным.

Юлия Высоцкая прокомментировала претензии зрителей в эфире интернет-шоу «Мне это нравится!». По ее словам, подобные замечания появлялись с самого начала съемок передачи. Актриса, в частности, отметила:

Человек автоматически забывает, что это снимается программа, что есть стоп-мотор, поехали опять, остановилась, помыла руки, как тесто слепила, помыла руки после того, как курицу нашпиговала, помыла руки, прежде чем начала готовить. Все это в кадр не входит. Я миллион раз говорила, что, если бы мытье рук входило в кадр, то программа была бы не 24 минуты, а 124 минуты.
Юлия Высоцкая

Программа «Едим дома» выходит на экранах с 2003 года. В каждом эпизоде ведущая Юлия Высоцкая делится со зрителями уникальными рецептами блюд, которые готовит прямо у себя дома.

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