Юлия Высоцкая объяснила, почему не моет руки в эфире «Едим дома»

Актриса Юлия Высоцкая является бессменной ведущей кулинарного шоу «Едим дома». Оригинальный формат передачи нравится зрителям и привлекает их внимание уже около 17 лет.
Тем не менее, ведущую не раз обвиняли в том, что в программе не показывается, моет ли она руки. В настоящее время, на фоне пандемии коронавируса, вопрос мытья рук стал особенно актуальным.
Юлия Высоцкая прокомментировала претензии зрителей в эфире интернет-шоу «Мне это нравится!». По ее словам, подобные замечания появлялись с самого начала съемок передачи. Актриса, в частности, отметила:
Человек автоматически забывает, что это снимается программа, что есть стоп-мотор, поехали опять, остановилась, помыла руки, как тесто слепила, помыла руки после того, как курицу нашпиговала, помыла руки, прежде чем начала готовить. Все это в кадр не входит. Я миллион раз говорила, что, если бы мытье рук входило в кадр, то программа была бы не 24 минуты, а 124 минуты.
Программа «Едим дома» выходит на экранах с 2003 года. В каждом эпизоде ведущая Юлия Высоцкая делится со зрителями уникальными рецептами блюд, которые готовит прямо у себя дома.